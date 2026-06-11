Cosenza, convegno su Pietro Barbalonga all’Archivio di Stato | INFO

L’Archivio di Stato di Cosenza organizza per venerdì 19 giugno 2026, dalle ore 17:30 alle ore 20:30, il convegno “Segni di pietra, memorie d’Archivio: Pietro Barbalonga grande maestro”, evento con il quale si conclude la mostra documentaria dedicata alla figura dello scalpellino e architetto messinese, realizzata in occasione del quarto centenario della morte dell’artista (1626–2026).

I documenti esposti, provenienti dal Fondo archivistico Notarile, offrono uno sguardo diretto sull’attività del Barbalonga attraverso atti, testimonianze e fonti storiche. Per l’occasione, nel chiostro dell’Archivio saranno allestiti pannelli provenienti dalla mostra realizzata nel borgo di Aiello Calabro, creando un dialogo tra i due percorsi espositivi dedicati al maestro.

Nella sala convegni è prevista la proiezione di un documentario della durata di circa 20 minuti, seguita dagli interventi dei relatori e degli studiosi invitati. Apriranno i lavori:

Raffaele Traettino , Sovrintendente Calabria Archivi e Biblioteche

, Sovrintendente Calabria Archivi e Biblioteche Maria Spadafora , Direttrice dell’Archivio di Stato di Cosenza

, Direttrice dell’Archivio di Stato di Cosenza Luca Lepore , Sindaco di Aiello Calabro

, Sindaco di Aiello Calabro Vincenzo Antonio Tucci, Direttore dell’Archivio Diocesano di Cosenza

Il convegno sarà moderato dal giornalista Bruno Pino e vedrà la partecipazione di studiosi e ricercatori impegnati nello studio della figura di Barbalonga. La direttrice Maria Spadafora illustrerà il contributo scientifico dell’Archivio di Stato di Cosenza al percorso di valorizzazione dedicato al maestro, presentandone il profilo alla luce degli studi e delle ricerche condotte sull’artista. L’iniziativa intende offrire alla comunità un momento di confronto e di restituzione pubblica del lavoro di ricerca svolto, rafforzando il ruolo dell’Archivio di Stato di Cosenza come luogo di conoscenza, memoria e partecipazione culturale.