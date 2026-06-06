Corrado Alvaro, 70 anni dalla morte: la Fondazione lo ricorda con un evento a San Luca

Il prossimo 11 giugno ricorrono i 70 anni dalla morte di Corrado Alvaro, una delle figure più importanti della letteratura italiana del Novecento e tra gli autori calabresi più rappresentativi. In occasione dell’anniversario, la Fondazione Corrado Alvaro intende commemorare il grande scrittore nel suo paese natale, con un’iniziativa pensata per rinnovarne la memoria e valorizzarne l’eredità culturale.

La Fondazione annuncia un convegno nel paese natale dello scrittore

A comunicare l’iniziativa è il presidente della Fondazione, Franco Arcidiaco, che in una nota ha annunciato la commemorazione prevista per l’11 giugno. Arcidiaco scrive: “il prossimo 11 giugno ricorrono i 70anni dalla morte di Corrado Alvaro, in tale occasione la Fondazione, che ho l’onore di presiedere, intende commemorare il grande scrittore nel suo paese natale con un breve convegno, che sarà anche l’occasione per presentare il nuovo Comitato scientifico della Fondazione. La sua presenza sarebbe oltremodo gradita”. Il passaggio conferma il doppio valore dell’appuntamento: da una parte il ricordo di Corrado Alvaro nel settantesimo anniversario della scomparsa, dall’altra la presentazione del nuovo Comitato scientifico della Fondazione.

Un omaggio alla memoria di un grande scrittore

La commemorazione rappresenta un’occasione significativa per riportare l’attenzione su Corrado Alvaro, autore che ha saputo raccontare con forza e profondità il mondo calabrese, la condizione umana, le trasformazioni sociali e le tensioni del suo tempo. Nel settantesimo anniversario della morte, la Fondazione sceglie di collocare l’omaggio nel suo paese natale, sottolineando il legame tra la figura dello scrittore e la comunità che ne custodisce la memoria. È un gesto dal forte valore simbolico, perché restituisce Alvaro al suo territorio e, allo stesso tempo, riafferma la dimensione nazionale della sua eredità letteraria. Il convegno annunciato non sarà soltanto una celebrazione, ma anche un momento di approfondimento culturale dedicato a una personalità che continua a rappresentare un punto di riferimento per la letteratura italiana.