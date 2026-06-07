Corpus Domini, a Messina la suggestiva processione del Vascelluzzo tra tradizione, fede e storia

Messina rinnova anche quest’anno la tradizione del Vascelluzzo in occasione del Corpus Domini, con la consueta processione per le vie della città dello Stretto. La manifestazione, che unisce devozione, storia e folklore, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e cittadini, desiderosi di vivere un momento di spiritualità e memoria collettiva. La giornata è iniziata al Duomo, dove si è celebrata la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo Giovanni Accolla, alla presenza di un folto pubblico. Al termine della cerimonia religiosa, il corteo del Vascelluzzo ha percorso le principali strade cittadine, riportando in vita una delle tradizioni più antiche e amate di Messina.

Il Vascelluzzo e gli avvenimenti storici che lo legano alla città

Il Vascelluzzo non è solo un simbolo religioso, ma anche storico. Tra gli episodi più noti vi è quello legato all’assedio di Messina da parte del duca Roberto di Calabria nel 1302. La città, ormai prossima alla capitolazione a causa della fame, fu salvata grazie alle suppliche alla Madonna formulate da Alberto, monaco del convento di Pozzoleone. Secondo la tradizione, proprio in quel momento giunsero in porto delle navi cariche di grano e viveri, che resero possibile la sopravvivenza dei messinesi. Ancora oggi, il Vascelluzzo viene ricoperto di spighe di grano, un gesto simbolico che ricorda la provvidenza divina e la gratitudine della città nei confronti della Madonna. L’episodio più frequentemente associato al Vascelluzzo risale al 1603, quando una terribile carestia minacciava Messina. In quell’occasione, come nei secoli successivi, la popolazione si rivolse alla devozione religiosa per superare momenti di grave difficoltà.

Tradizione, fede e identità culturale

La celebrazione del Vascelluzzo rappresenta oggi non solo un rito religioso, ma anche un momento di forte identità culturale per Messina. La combinazione di storia, devozione e folklore rende la manifestazione un evento unico, capace di richiamare residenti e visitatori. Le spighe di grano che adornano il Vascelluzzo ricordano la resilienza della città e il legame profondo tra la comunità messinese e le proprie radici storiche e spirituali. Con la processione, la città dello Stretto conferma così la propria capacità di coniugare fede e tradizione, facendo rivivere ogni anno un episodio storico che ha segnato profondamente la memoria collettiva di Messina.