Corigliano-Rossano, servizi più vicini ai cittadini: torna il centro di raccolta mobile | CALENDARIO

Ha preso il via lunedì 15 giugno il servizio “Centro di Raccolta Mobile e Sportelli Informativi Itineranti”, l’iniziativa che accompagnerà cittadini, turisti e utenze stagionali per tutta l’estate lungo il litorale cittadino. Lo staff di Ecoross sarà presente nelle diverse località costiere, nonché nelle zone montane di Piana Caruso e Piana dei Venti, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 con un presidio ambientale completo, pensato per facilitare la raccolta differenziata e offrire supporto a residenti e visitatori durante il periodo estivo di maggiore affluenza.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito delle attività previste dal Servizio di Igiene Urbana, comprende un’isola ecologica mobile informatizzata per il conferimento di carta e cartone, plastica, alluminio e acciaio, vetro, frazione organica e rifiuti non differenziabili. Sarà inoltre disponibile un’isola ecologica dedicata alla raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Accanto alle postazioni di raccolta sarà attivo uno sportello informativo itinerante, gestito da operatori qualificati, a disposizione dei cittadini per fornire chiarimenti sulle corrette modalità di raccolta differenziata e sui servizi ambientali presenti sul territorio.

Previsto anche un punto dedicato al ritiro dei kit di buste per la raccolta di plastica, acciaio e alluminio, rivolto alle utenze che non hanno ancora effettuato il ritiro.

Il “Centro di Raccolta Mobile e Sportelli Informativi Itineranti” rappresenta un importante strumento di prossimità, utile per avvicinare i servizi ambientali ai cittadini e promuovere comportamenti sostenibili, contribuendo al decoro e alla tutela del territorio durante la stagione estiva.

Per conoscere date, orari e località interessate dal servizio è possibile consultare la locandina con il calendario completo delle tappe, disponibile anche sui canali social dell’azienda Ecoross.