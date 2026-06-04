Corecom Academy in Tour, il 9 giugno a Catanzaro la presentazione dei risultati del progetto

Martedì 9 giugno 2026, alle ore 12:00, presso il Rettorato dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, si terrà l’evento di presentazione dei risultati del progetto “Corecom Academy in Tour”, promosso dal Co.Re.Com. Calabria. L’iniziativa rappresenta un importante momento di illustrazione e condivisione degli esiti del progetto, realizzato in collaborazione con il Consiglio regionale della Calabria e l’Università Magna Græcia. Al centro dell’incontro vi saranno, in particolare, le attività svolte in materia di educazione digitale, formazione e sperimentazione didattica, temi che hanno caratterizzato il percorso di “Corecom Academy in Tour” e che saranno approfonditi nel corso della presentazione.