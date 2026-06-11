Controlli straordinari dei Carabinieri nel Crotonese: controlli su monopattini e bici elettriche, maxi multe e sequestri

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della compagnia di Crotone, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla prevenzione dei comportamenti pericolosi e alla tutela delle fasce più vulnerabili. A Isola di Capo Rizzuto, i Carabinieri della locale Tenenza, coadiuvati dal personale della Polizia Locale, hanno dato avvio a una serie di servizi straordinari finalizzati al contrasto dell’uso irregolare e indisciplinato di monopattini elettrici, velocipedi e biciclette a pedalata assistita, anche alla luce delle novità introdotte dal Nuovo Codice della Strada, come previsto dalla Legge 177/2024.

L’attività, svolta con mirati posti di controllo e verifiche tecniche sui mezzi a due ruote, ha interessato in particolare veicoli condotti da giovanissimi. Nel corso del servizio sono stati controllati circa dieci mezzi, tutti condotti da minori, e sono state accertate numerose violazioni amministrative, per un importo complessivo superiore ai 10.000 euro. Particolare attenzione è stata rivolta alle biciclette elettriche modificate o comunque non conformi alla normativa vigente. Due mezzi, infatti, sono stati sottoposti a sequestro poiché, a seguito degli accertamenti, sono risultati completamente privi di pedali e dotati di acceleratore autonomo.

Tali caratteristiche ne comportano l’equiparazione a veri e propri ciclomotori non immatricolati, con le conseguenti sanzioni previste dalla legge. Nel corso delle operazioni di identificazione, i militari hanno inoltre denunciato un minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, poiché trovato in possesso di un coltello. L’arma bianca è stata immediatamente sottoposta a sequestro. L’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale richiamano l’attenzione della cittadinanza sul rispetto delle nuove disposizioni in materia di circolazione dei monopattini elettrici, che prevedono l’obbligo di contrassegno identificativo, assicurazione e casco per tutti i conducenti, indipendentemente dall’età.

Per quanto riguarda le biciclette elettriche, la pedalata assistita deve interrompersi al raggiungimento dei 25 km/h; qualora il mezzo sia in grado di procedere esclusivamente con propulsione elettrica mediante acceleratore, la velocità massima consentita non può superare i 6 km/h, pena l’equiparazione a ciclomotore. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e saranno ulteriormente intensificati in vista della stagione estiva, con particolare riguardo alle località marine e alle aree a maggiore afflusso turistico del territorio di Isola di Capo Rizzuto, al fine di garantire la sicurezza di residenti, turisti e bagnanti. Nell’ambito della medesima attività di presidio del territorio, a Cutro, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Crotone – Ufficio G.I.P., nei confronti di un uomo di 51 anni, nato e residente a Cutro, disoccupato.

Il provvedimento trae origine da una vicenda di presunti maltrattamenti in famiglia ai danni della madre convivente. Secondo quanto ricostruito, la donna, da oltre un anno, sarebbe stata sottoposta a reiterate condotte vessatorie, consistenti in violenze fisiche e verbali, minacce e continue richieste di denaro. Tali attività si inseriscono nel più ampio quadro delle iniziative di controllo del territorio finalizzate alla tutela della sicurezza della circolazione stradale e alla protezione delle vittime di violenza domestica, promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone in sinergia con l’Ufficio Territoriale del Governo, diretto dalla prefetta, Franca Ferraro, e con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone diretta dal procuratore Domenico Guarascio.