Consiglio regionale della Calabria, Madeo deposita una proposta di legge contro lo sfruttamento e la tratta degli esseri umani

Al Consiglio regionale della Calabria, in corso a Palazzo Campanella, il consigliere regionale del Pd, Rosellina Madeo, ha annunciato il depositato una proposta di legge contro lo sfruttamento e la tratta degli esseri umani. Il testo nasce, come spiegato daMadeo, anche alla luce di quanto accaduto ad Amendolara e delle condizioni vissute da molte donne arrivate in Calabria con la promessa di un lavoro e poi finite in situazioni di ricatto e sfruttamento. La notizia più rilevante riguarda l’avvio di un’iniziativa legislativa che punta a costruire un sistema regionale più strutturato per la prevenzione, il contrasto alla tratta, la protezione delle vittime e il loro percorso di inclusione sociale e lavorativa. La proposta intende intervenire su un fenomeno complesso, che coinvolge persone in condizioni di forte vulnerabilità e richiede una risposta coordinata tra istituzioni, servizi sociali, sanità, scuola e autorità competenti.

Madeo: “la libertà è anche la possibilità di essere migliori”

Nel corso del Consiglio regionale, Rosellina Madeo ha richiamato il valore della libertà e della responsabilità istituzionale come punto di partenza della proposta di legge. La consigliera regionale del Pd ha affermato: “la libertà è anche la possibilità di essere migliori, e noi abbiamo il diritto e il dovere di esserlo”. Le parole di Madeo introducono il senso politico e civile del provvedimento: non limitarsi alla denuncia, ma trasformare la consapevolezza del problema in un atto legislativo. Il tema della tratta degli esseri umani viene così portato dentro l’Aula del Consiglio regionale della Calabria, con l’obiettivo di definire strumenti concreti di contrasto e di sostegno alle vittime.

Il riferimento ad Amendolara e alle donne vittime di ricatto

La proposta viene collocata dalla consigliera in un contesto preciso. Rosellina Madeo collega l’iniziativa legislativa a quanto accaduto ad Amendolara, ma anche alle vicende di donne arrivate in Calabria con aspettative di lavoro e finite invece in condizioni di sfruttamento.

Madeo ha dichiarato: “Sulla scia di quanto accaduto ad Amendolara, ma anche sulla spinta di tutte quelle donne arrivate in Calabria con la promessa di un lavoro e finite in strada con la sola certezza del ricatto, ho depositato in queste ore una proposta di legge per il contrasto alla tratta e allo sfruttamento degli esseri umani.” Il passaggio evidenzia il cuore dell’iniziativa: dare una risposta istituzionale a forme di grave sfruttamento che colpiscono soprattutto persone vulnerabili, spesso isolate, prive di tutele e sottoposte a condizioni di ricatto. Il riferimento alle donne vittime di sfruttamento rende il tema ancora più urgente sul piano sociale e umano.

Il titolo della proposta di legge

Il consigliere regionale ha indicato anche il titolo del testo depositato, chiarendo l’ambito di intervento della propost: “precisamente ‘Disposizioni per il coordinamento della rete regionale di contrasto alla tratta di esseri umani, alla riduzione del grave sfruttamento e per il sostegno all’inclusione sociale e lavorativa delle vittime’ perché, come ho avuto più volte modo di dire, è nelle sedi istituzionali opportune e attraverso le leggi che si possono cambiare le cose.”

La proposta di legge punta dunque al coordinamento della rete regionale impegnata nel contrasto alla tratta di esseri umani, nella riduzione del grave sfruttamento e nel sostegno all’inclusione sociale e lavorativa delle vittime. L’obiettivo dichiarato è intervenire attraverso strumenti normativi, assegnando alle istituzioni il compito di costruire risposte organizzate e non episodiche.

Una risposta concreta contro tratta e sfruttamento

Nel suo intervento, Rosellina Madeo ha insistito sulla necessità di passare dalle parole ai provvedimenti. La consigliera ha affermato: “Sì possono e si devono, perché non voltarsi dall’altra parte significa prendere provvedimenti concreti”. Il messaggio politico è netto: il contrasto alla tratta e allo sfruttamento degli esseri umani non può fermarsi alla presa di posizione pubblica, ma deve tradursi in azioni legislative e amministrative. La proposta depositata in Consiglio regionale viene presentata proprio come uno strumento per rafforzare il sistema di prevenzione, tutela e presa in carico delle vittime.

Prevenzione, protezione e inclusione delle vittime

Il contenuto del testo riguarda la costruzione di un sistema regionale capace di agire su più livelli. Madeo ha dichiarato: “la presente proposta di legge intende disciplinare il sistema regionale di prevenzione e contrasto della tratta di esseri umani e prevede misure di protezione, assistenza e inclusione sociale e lavorativa delle vittime.” La proposta mira quindi a disciplinare il sistema regionale di prevenzione e contrasto della tratta, prevedendo misure di protezione, assistenza e inclusione sociale e lavorativa. Si tratta di un impianto che non si limita all’emergenza, ma guarda anche al dopo: alla possibilità per le vittime di uscire dal ricatto, essere accompagnate, tutelate e reinserite in percorsi di autonomia.

Il messaggio finale: “Restiamo umani”

Nel chiudere il suo intervento, Rosellina Madeo ha affidato alla sua dichiarazione un messaggio di forte impatto civile. Il consigliere regionale del Pd ha detto: “Restiamo umani, anche quando la barbarie e la violenza sembrano avere la meglio.” La frase sintetizza il senso dell’iniziativa legislativa: rispondere alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento con strumenti concreti, ma anche con una scelta di responsabilità collettiva. La proposta depositata al Consiglio regionale della Calabria punta a trasformare questa responsabilità in un sistema di intervento capace di proteggere le vittime, rafforzare la rete territoriale e promuovere percorsi di inclusione.