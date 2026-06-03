Consiglio Regionale della Calabria, la richiesta di Occhiuto dopo la strage dei braccianti ad Amendolara

In seguito alla tragica vicenda dei quattro braccianti uccisi nei pressi di Amendolara, nel cosentino, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato di aver chiesto una modifica alla seduta del Consiglio regionale. La sessione, prevista per lunedì 8 giugno a Palazzo Campanella, dedicherà uno spazio specifico alla discussione di temi cruciali come il caporalato, lo sfruttamento del lavoro e la condizione dei migranti.

“Dando seguito alla giusta sollecitazione dei sindacati, ho sentito il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo. Alla luce della drammatica vicenda dei quattro braccianti uccisi in modo atroce nei pressi di Amendolara, nel cosentino, ho chiesto al presidente Cirillo, che ha condiviso immediatamente questa esigenza, di anticipare la convocazione del Consiglio regionale già prevista per lunedì 8 giugno a Palazzo Campanella, inserendo all’ordine del giorno una discussione sul caporalato, sullo sfruttamento del lavoro e sulla condizione dei migranti. Ritengo doveroso che, in un momento così doloroso e sconvolgente per la nostra comunità, l’assemblea legislativa della Calabria dedichi una sessione specifica a questi temi” ha fatto sapere Occhiuto in una nota.