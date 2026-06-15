Consenso informato a scuola, Tilde Minasi a Canale 5 spiega cosa è: “vicenda strumentalizzata, ma i genitori devono sapere”

Il Senatore reggino della Lega Tilde Minasi è stato ospite di Superpartes, programma di Canale 5 condotto da Safiria Leccese, per parlare del disegno di legge (approvato) sul consenso informato a scuola, quello che consente ai genitori di essere messi a conoscenza di alcune attività didattiche considerate delicate. Minasi spiega meglio di cosa si tratta: “la legge sul consenso informato è stata un po’ strumentalizzata, ma nasce da un presupposto semplice e fondamentale: questo dl vuole rafforzare l’alleanza tra scuola e famiglia, un’alleanza indispensabile per una crescita sana ed equilibrata, ma un’alleanza che forse in questi anni è venuta un po’ a mancare”.

“Non è vero che la legge vieta censure o limita la libertà di insegnamento, ma prevede che su determinate attività che trattano temi delicati – come quelli riguardanti la sfera sessuale – i genitori siano messi a conoscenza dei contenuti, del materiale didattico, ma soprattutto dei soggetti esterni coinvolti che vengono ad effettuare questa attività all’interno delle scuole; la legge prevede che i soggetti debbano essere altamente qualificati” aggiunge Minasi.