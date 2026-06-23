Condofuri, successo di pubblico per la presentazione di quattro opere letterarie

Una manifestazione all’insegna della cultura, della letteratura, dell’arte e della musica ha animato Condofuri Superiore nella giornata del 21 giugno 2026, registrando interesse e apprezzamento da parte del pubblico. Al centro dell’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale “Legati alle radici di Condofuri”, la presentazione delle opere letterarie di quattro autori: il dott. Domenico Marino con il libro “Scilla e Caridi”, il professore Saverio Verduci con il libro “Leucopetra”, l’avv. Carmen Iofrida con il libro “Filo di cristallo” e l’avv. Antonino Bizzintino con il libro “Seduto nel soggiorno del diavolo”.

L’associazione ha voluto esprimere il proprio “vivo ringraziamento per la graditissima presentazione delle loro opere letterarie agli autori il dott. Domenico Marino con il libro “Scilla e Cariddi”, il Professore Saverio Verduci con il libro Leucopetra, l’avv. Carmen Iorfida, con il libro filo di cristallo, e l’avv. Antonino Bizzintino con il libro “Seduto nel soggiorno del diavolo” nella manifestazione tenutasi a Condofuri superiore giorno 21.06.2026. Il prezioso contributo e la presentazione dei loro libri hanno arricchito in modo significativo l’aspetto culturale della nostra comunità riscontrando un gradissimo interesse e un forte apprezzamento da parte del pubblico”.



“Siamo grati a tutte le associazioni culturali comunali presenti all’evento e agli amici del gruppo colorando per la mostra di quadri. Un ringraziamento anche ai relatori che hanno guidato il dialogo con gli autori in maniera eccelsa, facilitando il coinvolgimento del pubblico. Infine grazie alla componente musicale dott. Iacopino Antonio e al dottore Antonio Lattuca per averci accompagnato per tutta la durata della manifestazione”.

La serata ha visto anche la partecipazione delle associazioni culturali comunali presenti all’evento e degli amici del gruppo Colorando, protagonisti della mostra di quadri che ha arricchito ulteriormente il programma. Particolare attenzione è stata rivolta anche al ruolo dei relatori, che hanno guidato il confronto con gli autori favorendo il dialogo e il coinvolgimento del pubblico. A completare la manifestazione, la componente musicale curata dal dott. Antonio Iacopino e dal dott. Antonio Lattuca, che hanno accompagnato l’intera durata dell’evento.