Commissione Covid, Minasi: “Conte si sottrae al confronto, schiaffo ai cittadini che hanno sofferto anni bui dell’emergenza”

“Il comportamento ostruzionistico di Giuseppe Conte e i suoi continui tentativi di sottrarsi al confronto istituzionale rappresentano un vero e proprio schiaffo ai cittadini italiani, in particolare a chi ha sofferto drammaticamente durante i mesi più bui dell’emergenza sanitaria“. Lo dichiara in una nota il senatore della Lega, Tilde Minasi. “Rifugiarsi dietro interviste giornalistiche preconfezionate ed evitare accuratamente l’aula della commissione, sfruttando cavilli procedurali legati alla propria nomina a commissario, conferma la profonda debolezza di una linea difensiva che non regge più di fronte alla gravità dei fatti che stanno emergendo giorno dopo giorno. È un atteggiamento che stigmatizzo con forza e che ritengo inaccettabile per chi ha guidato il Paese con poteri straordinari“, aggiunge Tilde Minasi.

“Le ultime notizie – prosegue il senatore reggino della Lega – riguardanti i maxiappalti miliardari per l’acquisto di mascherine cinesi non a norma, gestiti attraverso affidamenti diretti privi delle necessarie garanzie di trasparenza, delineano un quadro amministrativo e politico inquietante. È nostro assoluto dovere fare piena luce sull’utilizzo dei soldi pubblici in un momento in cui la nazione era paralizzata da confinamenti stringenti e da rigide restrizioni della libertà personali, spesso imposte tramite decreti d’urgenza non adeguatamente supportati da evidenze scientifiche condivise e trasparenti“.

“Come maggioranza di centrodestra – dice ancora Tilde Minasi – siamo e resteremo totalmente compatti nel pretendere che la gestione della pandemia sia scandagliata in ogni singolo aspetto, senza sconti o timori reverenziali. La responsabilità politica di chi si trovava al vertice dell’esecutivo non può essere derubricata a una mera questione burocratica o scaricata interamente sulle strutture tecniche commissariali, specialmente alla luce delle testimonianze che parlano di segnalazioni d’allarme sulla scarsa qualità dei dispositivi protettivi importati, che sarebbero state puntualmente iper-sottovalutate o ignorate da Palazzo Chigi“.

“La Lega e l’intera coalizione di governo sosterranno con assoluta determinazione i lavori della commissione d’inchiesta affinché prosegua il proprio percorso ispettivo fino in fondo. Nessun espediente regolamentare o polemica politica strumentale potrà fermare un atto dovuto di giustizia e verità nei confronti delle vittime, delle loro famiglie e di tutto il popolo italiano, che ha il sacrosanto diritto di conoscere come siano stati realmente spesi i propri capitali e su quali basi siano state assunte decisioni che hanno segnato indelebilmente la storia recente del Paese“, conclude Minasi.