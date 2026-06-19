Clamoroso, Ronaldinho torna a giocare e lo fa in Italia: sarà un nuovo calciatore del Ravenna!

Ha del clamoroso la notizia circolata, rilanciata (e confermata) in queste ore nelle pagine sportive italiane e non solo: Ronaldinho, a 46 anni, torna a giocare, e lo fa in Italia, e lo fa nel Professionismo. L’ex campione di PSG, Barcellona e Milan sarà infatti un nuovo giocatore del Ravenna, l’anno scorso ripescato in Serie C e quest’anno partecipante ai playoff per la B.

“Nuovi colori, stesso sorriso. Non vedo l’ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna” ha detto Ronaldinho, come si legge su Gazzetta dello Sport. “Ho passato 24 anni della mia vita negli Stati Uniti ma considero comunque Ravenna la mia casa. Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo” le parole di Ignazio Cipriani.