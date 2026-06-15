Cittanova, il Teatro “Rocco Gentile” sold out per il trionfo della X edizione de “Il Teatro del Sorriso”

Grande partecipazione al Teatro “Rocco Gentile” per la serata conclusiva della decima edizione della rassegna “Il Teatro del Sorriso”, che si è chiusa in un clima di autentico trionfo. A calare il sipario sulla manifestazione è stata la commedia brillante in due atti “I Morti non Paganu i Tassi”, messa in scena dall’Associazione Laboratorio Teatrale “La Bottega del Sorriso APS”, realtà che organizza e gestisce l’intera rassegna.

L’ennesimo successo di pubblico conferma il valore di un’attività artistica nata con un obiettivo preciso: promuovere il teatro popolare e amatoriale, custode indiscusso degli usi, dei costumi e delle tradizioni che affondano le radici nella storia del territorio.

Sul palco, Francesco Rizzo e l’intero cast di interpreti hanno dato vita a un mix perfetto per raccontare i vizi e i costumi della società attuale. Lo spettacolo ha conquistato la platea grazie a una satira sottile ed elegante, capace di alternarsi a battute e gag travolgenti.

La rassegna, che quest’anno ha attirato spettatori da tutto il comprensorio, ha premiato la scelta di valorizzare il teatro in vernacolo. Un percorso di crescita reso possibile anche grazie a proficue sinergie e collaborazioni con attori istituzionali e realtà associative operanti sul territorio.

Per “La Bottega del Sorriso APS”, salvaguardare il teatro dialettale significa mantenere viva la memoria storica e riscoprire le proprie radici culturali. Ma il progetto va oltre l’intrattenimento.

“Il risultato più gratificante per noi — spiega Francesco Rizzo — è riuscire a proporre costantemente l’idea del teatro come laboratorio di idee e come potente strumento di crescita sociale per l’intera comunità civile.”

In un momento storico in cui la promozione culturale richiede massima attenzione per lo sviluppo del territorio, l’arte teatrale si conferma un fattore chiave di aggregazione sociale, fondamentale per costruire percorsi reali di inclusione, svago, riflessione e partecipazione.