Cirò, Sculco: “nuova primavera della viticoltura in Calabria dopo 20 anni di letargo” | FOTO

“In generale nell’ambito dell’agroalimentare e, più in particolare, nel campo della viticoltura, la Calabria sta vivendo oggi una nuova Primavera. La nostra terra, grazie all’impegno senza precedenti dell’assessorato regionale all’agricoltura guidato da Gianluca Gallo, si sta risvegliando da un letargo durato circa 20 anni e manifestazioni come il Merano Wine Festival, l’importante vetrina internazionale che per il secondo anno consecutivo viene ospitata da questo territorio, ne è una testimonianza forte“. È quanto ha dichiarato il Sindaco Mario Sculco intervenendo ieri (venerdì 5) nel corso dell’evento promosso dalla FAI CISL Calabria che ha scelto la Città del Vino e del Calendario come location dove tenere la propria sessione di studio del Consiglio Generale.

Produzioni di qualità, lavoro sicuro e responsabile

Le eccellenze vitivinicole coltivano futuro – Sviluppo lavoro sicuro responsabile e partecipato. È stato, questo, in particolare, il tema del partecipato evento tenutosi nella sala consiliare di Corso Luigi Lilio dove è stato osservato da parte dei presenti un minuto di silenzio e raccoglimento per le vittime della strage di Amendolara.

Coordinati dal segretario generale della Cisl Calabria, Giuseppe Lavia, insieme al Primo Cittadino, sono intervenuti Francesco Fortunato, Segretario generale della Fai Cisl Calabria, Daniele Gualtieri, segretario generale Cisl Magna Grecia, Franco Aceto, presidente Coldiretti Calabria; Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria; Antonio Castellucci, reggente Fai Cisl Nazionale, il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. G. Gangale di Cirò Marina, Emanuela Antonella Lucirino, la Presidente della Fondazione ITS Academy Pinta di Crotone Maria Bruni, il Direttore Generale ARSAC Calabria Fulvia Caligiuri; il Presidente del Consorzio Tutela Vini Cirò Melissa DOC DOCG Carlo Siciliani e in collegamento da remoto l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo.