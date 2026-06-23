Cirella, “Calici Sotto le Stelle 2026”: un famoso volto Rai sarà il super ospite della serata inaugurale

Sarà Beppe Convertini l’ospite d’onore della serata inaugurale di “Calici Sotto le Stelle 2026”. Il noto volto della Rai sarà protagonista del primo dei sei appuntamenti della manifestazione, in programma il 23 luglio nel centro storico di Cirella. Una presenza che si inserisce pienamente nello spirito dell’evento, che da sempre affianca alla promozione del vino e delle tradizioni calabresi personalità capaci di raccontare e valorizzare le eccellenze, l’identità e la cultura dei territori italiani.

Volto amatissimo della televisione e della radio pubblica, Convertini conduce da anni programmi di grande successo come “Unomattina in Famiglia”, “Azzurro – Storie di Mare” e “Linea Verde 100”. Di recente è stato tra i protagonisti della ventesima edizione di “Ballando con le Stelle”. Originario di Martina Franca, in Puglia, è anche autore di numerosi volumi pubblicati da Rai Libri, tra cui “Il Paese delle Tradizioni”, uscito nel novembre 2025, un viaggio attraverso luoghi, storie e patrimoni culturali che rendono unico il nostro Paese.

La XVII edizione di “Calici Sotto le Stelle” si svilupperà in sei serate distribuite in due distinti appuntamenti estivi: il 23, 24 e 25 luglio e il 20, 21 e 22 agosto. Come da tradizione, i vicoli e le piazze del borgo antico di Cirella si trasformeranno in un grande percorso del gusto e della cultura, dove le migliori produzioni vitivinicole calabresi incontreranno musica, spettacolo, arte e momenti di approfondimento.

Organizzata dall’Associazione Culturale Cerillae e dalla Casa del Chiarello, con il patrocinio del Comune di Diamante e il sostegno della Regione Calabria, del Gal Riviera dei Cedri e di Arsac, la manifestazione è diventata negli anni uno degli appuntamenti più attesi dell’estate calabrese, capace di promuovere le etichette regionali DOP, DOC e IGT e, al tempo stesso, di valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio.

In attesa dell’avvio dell’edizione 2026, il programma completo sarà presentato domenica 28 giugno alle ore 20.00 nei giardini del Palazzo Ducale di Cirella, nel corso dell’evento “Aspettando Calici Sotto le Stelle 2026 – Radici che generano futuro”.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Diamante Achille Ordine e della presidente dell’Associazione Cerillae Alessia Ricioppo, interverranno il consigliere regionale Antonio De Caprio, la direttrice generale di Arsac Fulvia Michela Caligiuri, il presidente dell’Enoteca Regionale “Casa dei Vini di Calabria” Gennaro Convertini e il direttore del Gal Riviera dei Cedri Domenico Amoroso. A moderare l’incontro sarà il giornalista Giuseppe Gallelli.

Nel corso della serata verrà inoltre presentato il progetto “I luoghi della nostra storia”, iniziativa dedicata alla valorizzazione dell’identità e della memoria del territorio. L’evento sarà accompagnato da degustazioni di prodotti tipici e dei vini protagonisti di “Calici Sotto le Stelle 2026”, mentre l’intrattenimento musicale sarà affidato agli AcustiCla, con Claudia Forte e Baldo Sepe.