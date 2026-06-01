Cinquefrondi in lutto per la morte di Maurizio Ferrandello, speaker radiofonico e amante dello sport

Le comunità di Cinquefrondi, la cittadina dove viveva, e Polistena, il paese di cui era originario, sono in lutto per la morte di Maurizio Ferrandello. La sua storia è quella di un uomo che ha saputo fare della musica un modo per comunicare, per condividere emozioni, per creare legami. Speaker radiofonico e DJ, Maurizio aveva trasformato la propria sensibilità in una presenza riconoscibile, capace di arrivare agli altri con naturalezza e autenticità.

Accanto alla musica, nella vita di Maurizio c’erano anche l’arte e lo sport. Due passioni che completano il ritratto di una persona curiosa, vitale, aperta alla bellezza e al movimento, capace di vivere con intensità ciò che amava. La vita di Maurizio è stata segnata da una prova durissima: una malattia difficile e crudele lo ha costretto ad affrontare una battaglia lunga, combattuta giorno dopo giorno con grande forza e dignità.