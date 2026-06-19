Cinquefrondi, il sindaco Conia riorganizza la macchina amministrativa: nominati i responsabili di Ripartizione

Il Sindaco Michele Conia avvia una nuova fase di riorganizzazione della struttura burocratica del comune di Cinquefrondi attraverso una serie di decreti sindacali che ridisegnano l’assetto delle responsabilità gestionali e organizzative dei servizi comunali. L’intervento, concepito in via sperimentale, mira a rafforzare l’efficienza amministrativa, migliorare il coordinamento tra i diversi settori dell’Ente e garantire una maggiore capacità di risposta alle esigenze della cittadinanza, attraverso una distribuzione più funzionale delle competenze e delle responsabilità. Nell’ambito del nuovo assetto organizzativo, sono stati conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione ai responsabili delle diverse Ripartizioni comunali.

Alla guida della I Ripartizione “Affari Generali, Legali, Segreteria, Cultura e Associazionismo” è stata nominata la Dott.ssa Carmela Albanese con incarico anche di Vice Segretaria.

La II Ripartizione “Servizio Finanziario” sarà diretta dal Dott. Vincenzo Macrì.

Per la III Ripartizione è stato individuato quale responsabile l’Ing. Ferdinando Laruffa, dipendente del Comune di San Ferdinando, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Alla guida della IV Ripartizione “Vigilanza” è stato nominato il Dott. Domenico Muzzupapa.

Infine, la responsabilità della V Ripartizione “Servizi Demografici, Protocollo, Digitalizzazione, Politiche Sociali e Istruzione” è stata affidata al Dott. Domenico Aldo Bellocco.

Per tutti i Responsabili EQ, l’incarico decorrerà dal 19 giugno 2026 e resterà efficace fino al 31 dicembre 2026

Per tutti i Responsabili EQ, l’incarico decorrerà dal 19 giugno 2026 e resterà efficace fino al 31 dicembre 2026. Tutti gli incarichi comprendono l’attribuzione delle relative funzioni di Elevata Qualificazione e la gestione degli uffici connessi ai rispettivi settori di competenza.

Contestualmente, nell’ottica di assicurare continuità amministrativa e rafforzare il coordinamento strategico delle attività dell’Ente, l’Amministrazione ha attribuito al Segretario Generale, Avv. Carmelo Impusino, con decorrenza a partire dal 19 giugno 2026 fino al 31 dicembre 2026, specifiche competenze gestionali di particolare rilevanza. In particolare, sono state affidate la gestione giuridica del personale, la programmazione del fabbisogno del personale, la gestione giuridica e contrattuale del patrimonio comunale, il servizio delle entrate tributarie e delle politiche fiscali, il recupero dell’evasione e del contenzioso tributario, nonché la gestione delle entrate extratributarie.

Tale attribuzione comporta il potere di adottare gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno negli ambiti di competenza assegnati, esercitando le correlate funzioni di direzione e gestione, oltre alla responsabilità del raggiungimento degli obiettivi programmati e delle attività previste dagli strumenti di programmazione dell’Ente.

La riorganizzazione rappresenta un passaggio significativo nel percorso di modernizzazione della macchina amministrativa comunale e si inserisce in una strategia più ampia finalizzata a garantire maggiore efficacia dell’azione amministrativa, valorizzazione delle professionalità interne, accelerazione dei processi decisionali e miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini.

L’Amministrazione comunale esprime “il proprio augurio di buon lavoro ai responsabili nominati, certa che le competenze professionali e l’esperienza maturata nei rispettivi ambiti contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza e innovazione che l’Ente intende perseguire nei prossimi anni”.