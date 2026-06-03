Cinquefrondi, il sindaco Conia conferma la vecchia Giunta

La nuova Giunta di Michele Conia, sindaco di Cinquefrondi al terzo mandato consecutivo, è stata ufficialmente annunciata, confermando la continuità con la precedente amministrazione. In sostanza, la squadra non ha subito sostanziali variazioni, mantenendo i principali nomi. A Rocco Furiglio è stata confermata la delega di Vicesindaco, nonché la delega delle funzioni in materia di Polizia Locale, Viabilità, Decoro, Arredo urbano, Edilizia e manutenzione cimiteriale, Edilizia e manutenzione scolastica, Rete idrica, Periferie, Montagne e Boschi, rapporti con Ente Parco, Pubblica illuminazione, Manutenzione Ordinaria, Caccia, Urbanistica, Affissioni, Verde Pubblico.

A Giada Porretta sono andate le deleghe assessorili in materia di Spettacoli, Eventi, Volontariato, Comunicazione istituzionale, Politiche di genere, Pari Opportunità, Digitalizzazione, Sport, Strutture Sportive, Tutela animali ed altre deleghe. La nomina di Porretta sottolinea l’attenzione della Giunta alle politiche sociali, culturali e ambientali, ponendo particolare enfasi su innovazione, sostenibilità e inclusione.

A Maria Annunziata D’Agostino sono state assegnate le deleghe in materia di Servizi cimiteriali, Mercati, Fiere, Protezione civile, Abbattimento Barriere Architettoniche- PEBA; Sicurezza cittadini, parco mezzi, Igiene città, Gestione rifiuti, Sicurezza ed altre deleghe. La responsabilità di D’Agostino si concentra su sicurezza, gestione dei servizi e trasparenza, settori fondamentali per il buon funzionamento della città.

A Roberta Manfrida sono state affidate le deleghe in materia di Solidarietà sociale, Pubblica istruzione, Diritto allo studio, Politiche della Casa, Aterp, Personale, Commercio, Attività Produttive, Artigianato, Suap, Pace, Integrazione, Beni Confiscati, Contenzioso, Gemellaggi e Cooperazione Internazionale. La nomina di Manfrida conferma l’attenzione della Giunta alle politiche sociali e all’inclusione, così come allo sviluppo economico locale e alla cooperazione internazionale.