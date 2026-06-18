Cinquefrondi, al via le candidature per il campo estivo “E!state Liberi” 2026

“L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi informa la cittadinanza che è aperta la selezione per la partecipazione di 7 ragazze e ragazzi residenti nel Comune di Cinquefrondi, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, al campo estivo “E!state Liberi – Campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie”, che si svolgerà presso il Valdarno Superiore (Arezzo-Firenze) dal 24 al 30 agosto 2026”, lo scrivono in una nota il sindaco Michele Conia e l’assessore Roberta Manfrida. “L’iniziativa è resa possibile in virtù dell’adesione del Comune di Cinquefrondi al Patto di amicizia e collaborazione per la difesa e la promozione dei valori della Costituzione, sottoscritto con il Comune di Polistena, i Comuni del Valdarno e le associazioni impegnate nella valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 maggio 2025“, evidenzia la nota.

“Tra gli obiettivi del Patto rientrano la promozione e il sostegno di iniziative rivolte alle giovani generazioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, dell’impegno civile, della tutela dell’ambiente e della conoscenza delle esperienze di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Il campo nasce dalla collaborazione tra Libera e Legambiente ed è promosso dalla Cooperativa Sociale Valle del Marro – Libera Terra, nell’ambito del percorso di amicizia e cooperazione tra Comuni toscani e calabresi”, prosegue la nota.

Il programma prevede un’alternanza di:

– attività formative;

– testimonianze e incontri con protagonisti dell’impegno civile;

– visite a beni confiscati alle mafie;

– esperienze di volontariato;

– momenti di impegno e sensibilizzazione ambientale.

L’Amministrazione Comunale intende favorire la partecipazione dei giovani del territorio e, qualora il numero delle candidature superi i posti disponibili, saranno considerati criteri preferenziali:

– pregresse esperienze di volontariato, partecipazione associativa o impegno civico;

– partecipazione a percorsi formativi sui temi della lotta alle mafie, della legalità e della costruzione della comunità;

– interesse e motivazione verso le tematiche della legalità, della giustizia sociale e della cittadinanza attiva;

– appartenenza al genere meno rappresentato tra i candidati, al fine di favorire la parità di genere.

La partecipazione al campo è completamente gratuita.

“Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre il 26 giugno 2026. Per conoscere modalità di partecipazione, requisiti e ulteriori dettagli sull’iniziativa, si invitano gli interessati a consultare il sito istituzionale del Comune di Cinquefrondi. Investire sui giovani significa costruire una comunità più consapevole, responsabile e libera. Per questo l’Amministrazione Comunale invita ragazze e ragazzi a cogliere questa importante opportunità di crescita, formazione e cittadinanza attiva“, conclude la nota.