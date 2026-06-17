Ciclone Harry, riunione con i balneari siciliani. Schifani: “nessuno rimarrà fuori dai ristori”

“Non ci saranno richieste di rimborso per i danni subiti dai balneari non evase per mancanza di fondi regionali. In caso di esaurimento del plafond, e in presenza di ulteriori richieste aggiuntive rispetto al centinaio finora arrivato, la Regione farà la sua parte per integrare la misura del Fondo Sicilia. Ho voluto questo incontro immediato per risolvere le criticità e intercettare le soluzioni nel rispetto delle regole con Irfis, che è l’ente erogatore”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso della call convocata oggi con il presidente dell’Associazione turistica balneare siciliana Antonio Firullo, il capo di gabinetto Salvatore Sammartano, l’assessore al Territorio e all’Ambiente Giusi Savarino e il direttore generale dell’Irfis Giulio Guagliano, per approfondire le criticità segnalate dalle imprese del settore in merito al secondo bando di sostegno destinato alle attività colpite dal ciclone Harry.

“Altre 40 richieste di ristoro saranno approvate da Irfis nei prossimi giorni e si aggiungono alle 40 già evase. Nessuno sarà lasciato fuori”, ha aggiunto il presidente confermando la volontà del governo regionale di risolvere i problemi per la velocizzazione e semplificazione delle procedure di risarcimenti e ristori. Relativamente alla richiesta di liquidità immediata da parte dell’associazione balneari per l’acquisto delle attrezzature, Irfis procederà al rilascio di una lettera di impegno, laddove ricorrano i presupposti, al fine di consentire il pagamento diretto ai fornitori per le fatture relative al materiale.