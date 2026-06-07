Chiaravalle centrale ospita il primo convegno sulla Sociologia Vascolare

Una sala gremita, un pubblico attento e numerosi interventi hanno caratterizzato l’incontro dedicato alla prevenzione vascolare, svoltosi presso la Sala Convegni di Palazzo Staglianò a Chiaravalle Centrale. L’evento, promosso dall’associazione Scienze Sociali in Scena, ha rappresentato un momento di divulgazione scientifica e dialogo tra medicina, ricerca e cittadinanza, sottolineando l’importanza di portare sui territori temi legati alla salute e alla cultura scientifica. Al centro dell’iniziativa è emersa con forza la Sociologia Vascolare, un ambito di studio innovativo che analizza le relazioni tra società, ambiente, cultura, comportamenti sociali e salute dei vasi sanguigni. Una prospettiva originale che integra discipline tradizionalmente separate, costruendo un ponte tra chirurgia vascolare e sociologia.

La disciplina nasce dalla collaborazione tra due studiosi di eccellenza: il Professor Raffaele Serra e il Dottor Davide Costa. Serra, Professore Ordinario di Chirurgia Vascolare, è uno dei massimi esperti internazionali, autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche e inserito tra gli scienziati più influenti secondo studi bibliometrici dell’Università di Stanford. Costa, giovane sociologo e presidente di Scienze Sociali in Scena, è tra gli studiosi italiani più citati della sua disciplina, con quasi cento pubblicazioni e numerosi riconoscimenti per ricerche innovative.

Dall’incontro tra i loro percorsi è nata una collaborazione scientifica che ha portato alla pubblicazione del “Primo manuale di Sociologia della salute e delle malattie vascolari”, edito da A.L.E. Edizioni di Roma. I loro progetti congiunti aprono nuove prospettive nello studio dei rapporti tra salute, società, ambiente e qualità della vita, definendo un paradigma interdisciplinare innovativo.

Di straordinario rilievo è stato l’intervento del Professor Serra, capace di trasformare un tema altamente specialistico in un momento di apprendimento accessibile a tutti. Con rigore scientifico e sensibilità divulgativa, ha illustrato fattori di rischio, strategie di prevenzione e prospettive terapeutiche avanzate, mostrando come molte malattie vascolari possano essere prevenute grazie a consapevolezza e cultura della salute.

Il Dottor Costa ha presentato uno dei concetti più innovativi della Sociologia Vascolare: come la società entra letteralmente nel corpo umano. Fenomeni come degrado ambientale, stili di vita, disuguaglianze sociali e trasformazioni culturali influenzano la biologia dell’individuo, modificando processi fisiologici e strutture anatomiche dei vasi sanguigni. In questa prospettiva, la patologia vascolare non è più solo individuale, ma il risultato di un’interazione continua tra fattori biologici, ambientali e sociali. Fondamentale per il successo dell’iniziativa è stato anche il contributo di Anna Rotundo, Segretaria e Responsabile Eventi di Scienze Sociali in Scena, che ha coordinato l’incontro e moderato il dibattito con competenza ed equilibrio, favorendo un confronto dinamico tra relatori e pubblico.

La partecipazione registrata testimonia il crescente interesse verso modelli di ricerca e divulgazione capaci di connettere scienza e società. L’associazione Scienze Sociali in Scena rafforza così la propria missione: promuovere innovazione culturale e scientifica, rendendo accessibili temi complessi fondamentali per il benessere individuale e collettivo. La Sociologia Vascolare, oltre a rappresentare una nuova disciplina, offre una nuova visione della salute, nella quale chirurgia vascolare, sociologia e società dialogano costantemente per comprendere meglio le malattie, promuovere la prevenzione e costruire percorsi di cura più efficaci, umani e innovativi.