Chanson d’Aspremont: quando la Calabria era la madre dell’eroismo europeo

Ci fu un tempo in cui l’Aspromonte fu il teatro delle più grandiose battaglie del Medioevo europeo. Tra vette che sfidano il cielo, tra il nitrito dei destrieri e il fulgore dell’acciaio, la Calabria divenne la sorgente di un coraggio straordinario, pilastro del ciclo carolingio da cui nacquero i miti dei paladini. Tutto questo vive nella Chanson d’Aspremont, opera monumentale del XII secolo in 28 canti. Questo testo, prologo ideale della celeberrima Chanson de Roland, compie un prodigio letterario: consacra la Calabria a baricentro del mondo e l’eroismo dei suoi figli a modello universale. La regione divenne la linea del fronte di uno scontro cosmico, lo scudo della cristianità dove i guerrieri calabresi guidarono l’esercito di Carlo Magno contro le schiere saracene di re Agolante.

Ruggero e Gallicella: il sangue che generò il mito

In quell’era di ferro e di gloria, l’anima calabrese impresse la sua grandezza nella figura di Ruggero di Reggio, leggendario signore di Risa. Archetipo del cavaliere perfetto, il suo nome evocava onore e lealtà dalla Manica fino ai fiordi della Norvegia. Erto a simbolo di una passione fiera e assoluta, Ruggero spezzò ogni barriera di fede per amore della principessa saracena Gallicella. Da quel sangue nobile e ribelle, cresciuto tra le vette aspromontane, Boiardo e Ariosto trassero l’ispirazione per l’Orlando Innamorato e l’Orlando Furioso. L’Ariosto stesso custodiva la Chanson come una reliquia: nell’ultimo canto del suo capolavoro, Ruggero viene proclamato Re di Reggio Calabria, legando la stirpe d’Este a questa terra, mentre il paladino Rinaldo ne naviga le coste, da Scilla a Capo Colonna.

Il battesimo del fuoco: la Calabria consacra Orlando

Il mito esalta la Calabria come terra iniziatica dell’eroismo europeo. È tra i tornanti dell’Aspromonte che un giovanissimo Orlando riceve il suo battesimo del fuoco: fuggito dal Castello di Reggio, salva la vita a Carlo Magno e abbatte in duello il re nemico Almonte. Su questo suolo sacro, Orlando conquista i suoi trofei immortali: Il leggendario destriero Vaillantif. La mitica spada Durendal (la Durindana), capace di spezzare le rocce. Questa carica di calabresità venne cantata per la prima volta proprio sotto il Castello di Reggio, per infiammare i crociati di Riccardo Cuor di Leone prima di salpare per la Terra Santa. Ventiquattro manoscritti in sei lingue diverse testimoniano ancora oggi nei musei il successo planetario di questo koloss. “Mille anni fa, come oggi, lo spirito calabrese è sinonimo di resistenza, fierezza e valore guerriero”.

L’indomita resistenza e il ruggito del riscatto

Nel IX secolo, l’Aspromonte era così il fulcro della resistenza d’Europa. I Saraceni stringevano la montagna in una morsa d’acciaio, ma i calabresi risposero con audacia leggendaria. In roccaforti inespugnabili come il Castello di Santa Cristina, le popolazioni lottarono palmo a palmo: era la guerriglia dell’anima, che trasformava l’asprezza del territorio in un baluardo di dignità.

La Chanson d’Aspremont, dunque, non è solo memoria, è lo specchio di una grandezza passata: la Calabria era la culla della cavalleria, dove i re d’Europa cercavano la gloria. Rileggere oggi le gesta di Ruggero di Reggio è un atto di orgoglio e di rivendicazione culturale. Questa terra possiede radici monumentali e ha il dovere storico di camminare a testa alta, padrona del proprio futuro di faro nel Mediterraneo.