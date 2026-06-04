Cessate il fuoco Israele-Libano, il plauso dell’Italia: “sostegno alla pace e alla sovranità di Beirut”

Il cessate il fuoco tra Israele e Libano potrebbe iniziare entro 24 ore dall’approvazione definitiva. È quanto dichiarato dal presidente libanese Joseph Aoun alla stampa, spiegando che Beirut è in attesa di risposte da tutte le parti in merito a garanzie e impegni. In una conferenza stampa, Aoun ha affermato che ”i negoziati di ieri sono stati molto difficili e sono ripresi dopo l’intervento di Marco Rubio”, il Segretario di Stato americano. ”Dalle 2 del mattino sono in contatto con le parti internazionali e nazionali per confermare il cessate il fuoco”, ha aggiunto Aoun spiegando che ”attendiamo risposte da tutte le parti interessate e garanzie di impegno”.

Aoun ha sottolineato che ”il Libano fa affidamento sul ruolo del garante americano, che ha espresso una posizione ferma. L’accordo odierno si differenzia da quello del 27 ottobre 2024 perché sarà sostenibile e contiamo sul ruolo del presidente Trump e della sua amministrazione”.

Il commento del governo italiano

“L’Italia accoglie con favore l’annuncio del rinnovato cessate il fuoco tra Israele e Libano, auspicando una conclusione duratura delle ostilità attraverso il rigoroso rispetto degli impegni assunti, incluso il termine di ogni attività militare da parte di Hezbollah. Il Governo italiano conferma, infine, il proprio sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale del Libano, proseguendo nell’impegno per la pace e la stabilità della regione“, è quanto si legge in una nota ufficiale in merito alla posizione del governo italiano.