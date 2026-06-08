Centrodestra in vantaggio ai ballottaggi: vittorie ad Arezzo e Macerata, in vantaggio a Vigevano

Il centrodestra si conferma protagonista nelle elezioni locali, registrando importanti vittorie e consolidando il proprio consenso in città storicamente strategiche. Tra i principali risultati spiccano Arezzo, Macerata e Vigevano (c’è un testa a testa), con quest’ultime due che fino a oggi erano considerate roccaforti del centrosinistra. I risultati preliminari evidenziano un forte trend favorevole al centrodestra, con candidati in vantaggio e difficoltà per le opposizioni a recuperare terreno.

Macerata: Porcaroli sindaco

A Macerata, il candidato del centrodestra Sandro Porcaroli guida la corsa con il 54,5% dei voti, mentre il candidato del centrosinistra, Gianluca Tittarelli, si ferma al 45,48%, rendendo difficile ogni possibilità di recupero. La vittoria di Porcaroli rappresenta un ribaltamento significativo per una città che negli ultimi anni aveva sostenuto maggiormente il centrosinistra, evidenziando il rafforzamento del centrodestra nel territorio marchigiano.

Arezzo conferma il centrodestra con Comanducci

A Arezzo, invece, la guida amministrativa rimane nelle mani del centrodestra. Marcello Comanducci è il nuovo sindaco, succedendo all’uscente Alessandro Ghinelli che ha guidato la città negli ultimi 11 anni. La continuità del centrodestra ad Arezzo testimonia la solidità del consenso e la capacità di mantenere una guida amministrativa stabile nella città toscana.

Viareggio: un testa a testa incerto

Diversa è invece la situazione a Viareggio, in provincia di Lucca, dove la competizione appare più equilibrata. Dopo lo scrutinio di 36 sezioni su 67, emerge un testa a testa tra Sara Grilli, sostenuta anche dal centrodestra, in vantaggio con il 50,58% dei voti, e Federica Maineri del centrosinistra, al 49,42%. La città resta quindi in bilico, con la partita che si deciderà nelle prossime ore con la conclusione dello spoglio.