Centri estivi, il Comune di Palmi ottiene un finanziamento di oltre 24 mila euro

Le risorse sono destinate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, con l’obiettivo di favorire opportunità educative, ricreative e di socializzazione per bambini e adolescenti. In attesa della pubblicazione del decreto ministeriale con i dettagli operativi, l’Amministrazione comunale comunica che nel mese di ottobre 2026 sarà pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione delle famiglie beneficiarie attraverso l’erogazione dei contributi economici sotto forma di rimborso.

Chi potrà richiedere il contributo

Il contributo sarà destinato alle famiglie con figli minori, di età compresa tra 0 e 17 anni, residenti a Palmi che, nel periodo giugno – dicembre 2026, hanno frequentato:

Centri estivi;

Servizi socio-educativi territoriali;

Centri con funzione educativa e ricreativa.

Il rimborso potrà arrivare fino a € 200,00 per ciascun minore, nei limiti delle risorse disponibili. Le spese dovranno essere documentate tramite ricevute fiscali o fatture rilasciate dalle strutture frequentate.

I requisiti richiesti

Per accedere al contributo saranno necessari, tra gli altri requisiti:

residenza del minore nel Comune di Palmi;

possesso di un ISEE in corso di validità , privo di omissioni o difformità;

, privo di omissioni o difformità; non aver già beneficiato di altri rimborsi per lo stesso titolo, salvo eventuale integrazione fino alla concorrenza dell’importo spettante;

possesso delle ricevute fiscali/fatture relative ai servizi fruiti.

L’Amministrazione comunale sottolinea che il finanziamento ottenuto rappresenta un sostegno concreto alle famiglie e un investimento sulla crescita educativa dei più giovani. Ulteriori informazioni e modalità di presentazione delle domande saranno rese note con la pubblicazione dell’avviso ufficiale.