Centri Estivi a Messina, la DATA di scadenza per la presentazione dei progetti | DETTAGLI

Il Comune di Messina ricorda che scade domani, venerdì 5 giugno 2026 alle ore 12.00, il termine per la presentazione delle domande relative all’Avviso pubblico destinato alla gestione dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa rivolti ai minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni. I progetti ammessi dovranno essere realizzati nel periodo compreso tra l’8 giugno e il 30 settembre 2026 e rientrano nell’ambito delle misure finanziate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, che ha stanziato risorse nazionali per il potenziamento dei servizi educativi estivi e il contrasto alla povertà educativa. Le proposte progettuali dovranno prevedere attività educative, laboratoriali, sportive e culturali, con particolare attenzione all’inclusione dei minori con disabilità e al sostegno delle famiglie.

Possono partecipare associazioni di volontariato e promozione sociale, cooperative sociali, scuole paritarie, associazioni sportive dilettantistiche, enti ecclesiastici e altri soggetti che operano in ambito educativo, ricreativo, sociale e sportivo a favore dei minori. Le istanze, complete della documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 5 giugno 2026, mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Messina oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it.

I progetti ritenuti ammissibili saranno finanziati nei limiti delle risorse disponibili

I progetti ritenuti ammissibili saranno finanziati nei limiti delle risorse disponibili. Qualora le richieste superino la dotazione finanziaria prevista, i contributi saranno ripartiti proporzionalmente tra i soggetti beneficiari. L’iniziativa si inserisce nella strategia dell’Amministrazione comunale finalizzata a rafforzare la rete dei servizi educativi estivi, promuovere la socializzazione dei minori e sostenere le famiglie durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche.