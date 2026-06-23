Caulonia Marina, il 28 giugno Gran Galà di arti marziali con il maestro Cavallo | INFO

Domenica 28 giugno 2026 Caulonia Marina ospiterà il prestigioso Gran Galà di Arti Marziali e Kickboxing, un evento destinato a richiamare atleti, tecnici, famiglie e appassionati da tutta la Calabria. La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, rappresentata dall’autorità istituzionale Salvatore Cirillo, dell’ACSI – Associazione di Cultura e Sport riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale e presieduta dal dottor Antonino Viti – e del Comune di Caulonia, guidato dal sindaco Francesco Cagliuso.

L’evento rappresenta il momento culminante dell’intensa attività sportiva e formativa portata avanti dall’Accademia fondata e diretta dal maestro Giuseppe Cavallo, figura di assoluto rilievo nel panorama internazionale delle arti marziali. Da anni impegnato nella diffusione dei valori autentici dello sport, della disciplina e della crescita personale, il professor Cavallo ha trasformato l’Accademia in un centro di eccellenza riconosciuto a livello mondiale. Plurilaureato e titolato, il maestro Giuseppe Cavallo ha saputo costruire una realtà capace di formare non soltanto atleti tecnicamente preparati, ma soprattutto giovani educati al rispetto, al sacrificio e al senso di responsabilità.

Un lavoro quotidiano svolto con passione, competenza e profondo spirito di servizio verso il territorio, che ha consentito all’associazione di distinguersi per qualità organizzativa e risultati sportivi. Accanto al maestro Cavallo, 9° Dan e direttore tecnico della Federazione Internazionale di Kempo per l’Europa Sud-Orientale, Occidentale e per l’intero continente africano, opera uno staff tecnico di altissimo livello. Ne fanno parte il maestro Nicola Geranio, 8° Dan, la maestra dottoressa Maria Spanò e il maestro dott. Rocco Garelli, professionisti che contribuiscono con esperienza e competenza alla crescita tecnica e umana degli allievi, trasmettendo valori che vanno ben oltre la semplice pratica sportiva.

Fondamentale è inoltre il contributo dell’istruttore Gabriele Pronestì, considerato una delle figure emergenti nel panorama delle arti marziali, il cui impegno accompagna quotidianamente gli atleti nel loro percorso di miglioramento. A completare il qualificato gruppo di lavoro vi sono gli insegnanti tecnici Giovanni Audino e Mario Tassone, apprezzati per professionalità, disponibilità e capacità di motivare i giovani praticanti. Tra i motivi di orgoglio dell’Accademia spicca la presenza del campione mondiale Antonio Sgambelluri, cresciuto sportivamente sotto la guida del maestro Cavallo. La sua carriera rappresenta la dimostrazione concreta di come talento, sacrificio e determinazione possano condurre ai massimi livelli agonistici. La sua esperienza internazionale costituisce una preziosa fonte di ispirazione per tutti gli allievi.

Il programma del Gran Galà prevede stage di arti marziali, Chanbara, difesa personale e kickboxing, con la partecipazione dei maestri qualificati: Antonio Di Donato, IV° DAN e vice presidente; Andrea Romano, V° DAN; appartenenti all’unica federazione riconosciuta in Italia per questa disciplina, la FESCI (Fencing Sports Chanbara Italia), presieduta dalla maestra Amalia Veglia Tranchese e che è gruppo aggregato della FIS (Federazione Italiana Scherma). Grande attesa anche per la tradizionale cerimonia del cambio cintura e del passaggio di grado, momento particolarmente significativo che premia l’impegno, la costanza e i progressi raggiunti dagli allievi nel corso dell’anno sportivo.

L’appuntamento di Caulonia Marina non sarà soltanto una manifestazione sportiva, ma una vera e propria festa della comunità, capace di unire famiglie, atleti, tecnici e appassionati attorno ai principi più nobili dello sport. Un’occasione per celebrare il lavoro svolto da un’Accademia che, grazie alla lungimiranza del maestro Giuseppe Cavallo, all’eccellenza dello staff tecnico e all’impegno della dirigenza composta dalla presidente Franca Peronace, dalla segretaria generale Mariangela Mileto Garelli e dal direttore organizzativo Francesco Garelli, continua a rappresentare uno dei più importanti punti di riferimento del settore in Calabria.

Il Gran Galà di Arti Marziali e Kickboxing si annuncia dunque come un evento di grande prestigio, destinato a lasciare il segno e a confermare ancora una volta la qualità di un progetto sportivo che mette al centro la formazione della persona, la valorizzazione dei giovani e la promozione dei valori autentici delle arti marziali.