Caulonia, intesa tra Comune e WWF per una gestione più sostenibile della spiaggia

“Si è tenuto ieri, 10 giugno 2026, un incontro tra l’amministrazione comunale di Caulonia e il WWF O.A. Vibo Valentia – Vallata dello Stilaro, organizzato dal Vicesindaco e Assessore alla Cultura Giovanni Maiolo. A testimonianza della rilevanza attribuita al confronto, erano presenti il Sindaco Francesco Cagliuso, l’intera Giunta comunale, la Presidente del Consiglio comunale Agnese Panetta e i capi dell’ufficio tecnico e dell’area urbanistica Ilario Naso e Rosella Cavallaro”.

È quanto si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Caulonia, che riferisce dell’incontro tenutosi ieri, 10 giugno 2026, con il WWF O.A. Vibo Valentia – Vallata dello Stilaro. Il confronto, organizzato dal vicesindaco e assessore alla Cultura Giovanni Maiolo, ha visto la partecipazione del sindaco Francesco Cagliuso, dell’intera Giunta comunale, della presidente del Consiglio comunale Agnese Panetta e dei capi dell’ufficio tecnico e dell’area urbanistica Ilario Naso e Rosella Cavallaro.

Al centro del tavolo di lavoro sono state poste le questioni ambientali e le criticità riscontrate nella gestione della spiaggia. Nel corso del confronto il WWF ha evidenziato le proprie preoccupazioni in merito ad alcuni interventi effettuati sull’arenile e ha ribadito l’importanza di una gestione della costa orientata alla conservazione degli ecosistemi naturali e alla riduzione degli impatti antropici, nel pieno rispetto della biodiversità e degli equilibri naturali del litorale.

L’amministrazione comunale ha confermato la volontà di rafforzare la collaborazione e ha assunto l’impegno di promuovere, per le future attività di gestione delle spiagge, pratiche a minore impatto ambientale. Tra queste rientra l’obiettivo di privilegiare interventi di pulizia manuale dell’arenile e di avviare attività di sensibilizzazione e formazione rivolte agli operatori balneari e alla cittadinanza.

Il WWF, il cui lavoro di critica e di proposta è stato essenziale, ha accolto con favore questo cambio di approccio, manifestando la propria disponibilità a collaborare attivamente con il Comune, nell’ottica di diffondere una cultura ambientale consapevole e radicata nel territorio. “Il Comune di Caulonia riconosce nel coinvolgimento della società civile e delle realtà associative una risorsa preziosa per il buon governo del paese” si chiude la nota.