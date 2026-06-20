Caulonia, continua l’emergenza rifiuti abbandonati: l’Amministrazione annuncia tolleranza zero e controlli rafforzati

Prosegue, da parte di alcuni incivili che non rappresentano in alcun modo Caulonia e i cauloniesi, l’abbandono di rifiuti in diverse zone del paese: dalle fiumare al parco giochi fino al lungomare. Un comportamento che l’Amministrazione comunale non può e non intende tollerare. Il Sindaco Francesco Cagliuso esprime forte rammarico per il reiterarsi di questi episodi: “Sono gesti che offendono il decoro e l’immagine del nostro paese e che non possiamo in alcun modo accettare. L’Amministrazione è al fianco dei tanti cittadini che amano e rispettano Caulonia, e continuerà a contrastare con fermezza chi si comporta in modo incivile, senza alcuna esitazione.”

“Non possiamo tollerare comportamenti del genere – dichiara il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Giovanni Maiolo – e grazie al prezioso lavoro della Polizia Municipale faremo tutto il possibile per individuare e sanzionare i responsabili di questi gesti incivili, che danneggiano l’immagine e il decoro del nostro paese.”

Il Vicesindaco Maiolo sottolinea come, nel caso specifico dei rifiuti abbandonati sul lungomare nei pressi del Lido Mustache, chi ha agito sia stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza nell’atto di abbandonare i rifiuti: un elemento decisivo, che ha permesso di attivare immediatamente la procedura di identificazione preliminare all’attività sanzionatoria nei confronti del responsabile. Sulla stessa linea l’Assessore Antonella Ierace, che rinnova l’invito alla massima collaborazione da parte della cittadinanza: “Chi assiste a episodi di abbandono di rifiuti può e deve segnalarlo all’Amministrazione o alla Polizia Municipale: la tutela del nostro territorio è una responsabilità che va condivisa tra Ente e cittadini, ogni giorno.” L’Amministrazione rivolge un sentito ringraziamento alla Comandante della Polizia Municipale, Dott.ssa Serena Scuderi, per l’ottimo lavoro svolto insieme al suo Corpo nell’attività di monitoraggio e controllo del territorio, fondamentale per contrastare questi episodi.