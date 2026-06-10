Cateno De Luca vola a Roma e prepara le liste di Sud chiama Nord in vista delle Regionali in Sicilia

Cateno De Luca torna a mettere al centro del dibattito politico siciliano il futuro della Regione e il ruolo di Sud chiama Nord. Il leader del movimento ha annunciato il viaggio verso Roma, definendolo con una formula dal forte impatto politico e comunicativo: “ultimo giro di sedute spiritiche romane”. De Luca indica un doppio fronte: da un lato il passaggio romano legato, nelle sue parole, al “percorso di commiato” del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani; dall’altro il lavoro già avviato sulle liste dei candidati al Parlamento siciliano.

Cateno De Luca annuncia il viaggio a Roma

Il messaggio diffuso da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, apre una nuova fase di attenzione politica attorno agli equilibri regionali. De Luca comunica infatti di essere diretto nella Capitale, lasciando intendere che il confronto romano abbia un peso rilevante nella strategia del movimento. La dichiarazione viene riportata testualmente: “Sto andando a Roma! Ultimo giro di sedute spiritiche romane per definire il percorso di commiato del Presidente Renato Schifani! Nel frattempo stiamo lavorando alle Liste dei candidati al Parlamento siciliano”.