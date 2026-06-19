Cateno De Luca prepara la sfida a Palermo, liste in costruzione e iniziativa a luglio

Cateno De Luca torna al centro del dibattito politico siciliano e accende i riflettori su Palermo. Il leader di Sud chiama Nord annuncia nuovi passaggi organizzativi e politici in vista delle prossime sfide elettorali, confermando il lavoro sulle liste per il consiglio comunale di Palermo e per il Parlamento Siciliano. De Luca annuncia la definizione di un primo pacchetto di candidature: dieci per il Parlamento Siciliano, nel collegio di Palermo, e quindici per il consiglio comunale della città di Palermo. Un segnale politico che conferma la volontà del movimento di strutturarsi nel capoluogo siciliano e di presentarsi con una proposta organizzata, mentre il confronto tra le altre forze politiche resta acceso.

L’iniziativa “Una Marcia in più per Palermo!” a Palazzo dei Normanni

Il prossimo appuntamento indicato da Cateno De Luca è fissato per l’1 luglio alle ore 9:30, con l’iniziativa “Una Marcia in più per Palermo!”. L’evento si terrà nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento Siciliano, luogo simbolico della politica regionale. La scelta della sede e il titolo dell’iniziativa confermano l’intenzione di portare la questione palermitana al centro dell’agenda politica regionale. Palermo diventa così uno dei terreni principali dell’azione di Sud chiama Nord, che punta a consolidare presenza, candidature e proposta politica.

Le parole di Cateno De Luca

Nel comunicato, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, dichiara testualmente: “ma cosa sta combinando Cateno De Luca a Palermo? Questa domanda circola ormai insistentemente in tutti gli ambienti politici palermitani e romani. L’1 luglio alle ore 9:30 lo vedrete con l’iniziativa “Una Marcia in più per Palermo!” che si terrà nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento Siciliano. Nel frattempo continuiamo a lavorare sulle liste per il consiglio comunale di Palermo e per il Parlamento Siciliano. Abbiamo definito dieci belle candidature per il Parlamento Siciliano – collegio Palermo – e quindici candidature per il consiglio comunale della città di Palermo. Mentre gli altri litigano noi andiamo avanti con il Governo di Liberazione che vi presenteremo sabato 18 luglio ore 10:00 al Politeama di Palermo”.