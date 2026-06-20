Cateno De Luca chiude a Siracusa il tour nelle province siciliane: “il nostro progetto continua a crescere”

Si chiude da Siracusa il percorso di Sud chiama Nord nelle province siciliane, e la notizia politicamente più rilevante è proprio questa: il movimento guidato da Cateno De Luca ha completato il ciclo delle assemblee provinciali in Sicilia e si prepara ora a concentrare l’attenzione sul prossimo passaggio ritenuto strategico, quello del 18 luglio al Politeama di Palermo. La tappa siracusana, nelle parole del leader del movimento, segna dunque la fine di una fase organizzativa territoriale e l’avvio di una nuova stagione di iniziative che guarda non solo alla Sicilia, ma anche alle altre regioni del Sud Italia e al Lazio.

L’incontro di Siracusa ha rappresentato un momento di confronto politico e organizzativo, con la presenza di amministratori del territorio e con il coinvolgimento dei riferimenti locali del movimento. Sullo sfondo, resta il rafforzamento di un progetto che De Luca descrive come in espansione, sostenuto da nuove adesioni e da una crescente attenzione politica che, secondo quanto riferito, si starebbe manifestando anche sul piano nazionale.

Siracusa chiude il tour di Sud chiama Nord nelle province siciliane

La tappa siracusana assume un significato preciso nel percorso politico di Sud chiama Nord. Non si tratta soltanto di un incontro territoriale, ma del punto conclusivo del giro nelle province dell’Isola. Per il movimento, questo passaggio serve a certificare il completamento di una fase di radicamento e confronto sul territorio siciliano, costruita attraverso le diverse assemblee provinciali.

A sottolinearlo è lo stesso Cateno De Luca, che nel suo intervento ha rimarcato il valore politico dell’appuntamento e il clima registrato durante il percorso. Il leader di Sud chiama Nord ha dichiarato: “si conclude a Siracusa il nostro giro per le province della Sicilia. Abbiamo completato tutte le assemblee provinciali e anche qui abbiamo trovato entusiasmo e grande partecipazione. L’incontro è stato coordinato dal nostro commissario provinciale Edy Bandiera e dal sindaco di Palazzolo Acreide Salvatore Gallo. Presenti tanti amministratori della provincia di Siracusa per un confronto intenso e di grande prospettiva. Adesso concentriamoci sul 18 luglio, per il grande appuntamento al Politeama di Palermo. Vi anticipo però che la prossima settimana, insieme alla nostra presidente Laura Castelli, saremo in giro per le regioni del Sud Italia e poi l’8 luglio ci sarà la prima assemblea regionale del Lazio. Ci sono nuove adesioni a Sud chiama Nord, non solo in Sicilia. Il nostro progetto continua a crescere e presto vi racconteremo tutto. Francesco Gallo mi dice che in Parlamento, visto questo equilibrio tra centrodestra e campo largo, il nostro 1,5% nazionale fa gola a molti”.

L’incontro di Siracusa tra partecipazione, amministratori locali e coordinamento politico

Nel racconto fornito dal leader del movimento, l’appuntamento di Siracusa è stato caratterizzato da una partecipazione ampia e da un confronto definito di prospettiva. Un elemento che viene valorizzato politicamente è la presenza di numerosi amministratori della provincia, segno di un dialogo che si muove non solo sul piano dell’organizzazione interna, ma anche su quello del rapporto con il territorio e con le istituzioni locali. De Luca ha inoltre specificato che l’incontro è stato coordinato dal commissario provinciale Edy Bandiera e dal sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo. Si tratta di un dettaglio che contribuisce a delineare la struttura organizzativa del movimento in provincia di Siracusa e il ruolo dei suoi riferimenti locali nella gestione del confronto politico. Il richiamo all’“entusiasmo” e alla “grande partecipazione” restituisce il messaggio che Sud chiama Nord intende lanciare in questa fase: un movimento che rivendica presenza sul territorio, capacità di mobilitazione e un’agenda politica che punta a consolidarsi oltre i confini delle singole realtà provinciali.

Il 18 luglio al Politeama di Palermo come prossimo snodo politico

Tra tutti i passaggi emersi, il più importante per i lettori è con ogni probabilità quello relativo al prossimo grande appuntamento del movimento. Dopo la conclusione del tour nelle province siciliane, l’attenzione si sposta infatti su Palermo, dove il 18 luglio è in programma l’evento indicato da De Luca come il prossimo momento centrale del percorso di Sud chiama Nord. Il riferimento al Politeama di Palermo non è casuale. Nella narrazione del leader del movimento, l’appuntamento viene presentato come il punto di convergenza del lavoro portato avanti nelle diverse tappe territoriali. Dopo il ciclo delle assemblee provinciali, il movimento si prepara dunque a una manifestazione di più ampio respiro, chiamata a fare sintesi del percorso sviluppato fin qui. Questo spostamento del baricentro da una dimensione provinciale a una cornice regionale conferma la volontà di Sud chiama Nord di rafforzare il proprio profilo politico e organizzativo, utilizzando il radicamento sul territorio come base per iniziative di maggiore impatto.

Sud chiama Nord guarda oltre la Sicilia: tour nel Sud Italia e prima assemblea regionale del Lazio

Un altro elemento di forte interesse riguarda l’allargamento del raggio d’azione del movimento. De Luca ha annunciato che, insieme alla presidente Laura Castelli, sarà impegnato la prossima settimana in un giro nelle regioni del Sud Italia. A questo si aggiunge un altro passaggio politicamente significativo: l’8 luglio si terrà la prima assemblea regionale del Lazio.

Si tratta di un’indicazione chiara del fatto che Sud chiama Nord sta cercando di consolidare il proprio progetto anche oltre la Sicilia. L’apertura nel Lazio viene presentata come un ulteriore tassello di una crescita che il movimento rivendica già in corso e che, a detta di De Luca, sarebbe accompagnata da nuove adesioni non limitate al contesto siciliano. Il quadro che emerge è quello di una forza politica che punta a estendere la propria presenza, cercando spazio in uno scenario nazionale segnato dagli equilibri tra centrodestra e campo largo. Proprio in questa prospettiva si inserisce il riferimento finale al dato dell’1,5% nazionale, considerato dal leader come un elemento di interesse politico.

Nuove adesioni e peso parlamentare: il riferimento all’1,5% nazionale

Nel suo intervento, Cateno De Luca ha posto l’accento anche sulla crescita del movimento, parlando apertamente di nuove adesioni a Sud chiama Nord, “non solo in Sicilia”. È un passaggio che serve a rafforzare il messaggio di espansione del progetto, lasciando intendere che nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori sviluppi politici e organizzativi. A chiudere il ragionamento è il richiamo al quadro parlamentare nazionale, attraverso il riferimento riportato a Francesco Gallo. La frase sul fatto che il 1,5% nazionale di Sud chiama Nord “fa gola a molti” si inserisce dentro una valutazione politica più ampia, che prende in considerazione l’attuale equilibrio tra i poli principali e il potenziale ruolo di una forza capace di incidere negli assetti futuri. In questa chiave, la conclusione del tour siciliano non appare come un punto d’arrivo, ma come una piattaforma di rilancio. Siracusa diventa così il luogo simbolico in cui si chiude una fase territoriale e se ne apre un’altra, più ampia, che punta a proiettare Sud chiama Nord dentro una dimensione interregionale e nazionale.