Cateno De Luca arriva in Puglia: a Putignano l’incontro con Massimo Cacciari ed Enzo Iacchetti

Cateno De Luca arriva in Puglia, precisamente a Putignano, per una serie di eventi che lo vedrà protagonista nella giornata di oggi. Il leader di Sud chiama Nord sarà al centro di appuntamenti pubblici in giro per la Regione. De Luca, ieri sera, ha incontrato Massimo Cacciari ed Enzo Iacchetti. A caratterizzare l’annuncio dell’arrivo in Puglia è anche il tono ironico utilizzato dal sindaco di Taormina che commenta: “sedute spiritiche particolari con il prof. Cacciari e il Enzo Iacchetti”.

Putignano tra politica e culturale

Per Putignano, la presenza di Cateno De Luca, Massimo Cacciari ed Enzo Iacchetti rappresenta un’occasione di attenzione pubblica. La città pugliese diventa il luogo in cui si incrociano politica, riflessione culturale e linguaggio popolare.