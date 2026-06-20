Cateno De Luca a Ragusa: “il nostro progetto è partito, voglio fare il sindaco di Sicilia”

La tappa di Ragusa segna un nuovo passaggio del percorso politico di Sud chiama Nord e del suo leader Cateno De Luca, che rilancia con decisione la propria traiettoria verso una dimensione sempre più regionale. Un appuntamento che, secondo quanto emerso, non rappresenta solo un momento organizzativo interno, ma una vera e propria conferma dell’avvio del progetto politico denominato “Sindaco di Sicilia”.

Il leader di Sud chiama Nord ha dichiarato: “eccoci a Ragusa per il nostro giro delle assemblee provinciali siciliane! Grazie a tutti i presenti. Ci siamo confrontati e abbiamo pianificato i prossimi appuntamenti.

Ormai il quadro è chiaro: il progetto De Luca sindaco di Sicilia è partito. E lo vedrete bene il 18 luglio alle 10:00 a Palermo, al Teatro Politeama, quando in occasione dell’assemblea regionale di Sud chiama Nord presenteremo il Governo di Liberazione. C’è una grande differenza tra noi e il resto dei movimenti e partiti. Mentre gli altri fanno a gara a mostrarsi belli attraverso like e pseudo analisi statistiche, noi facciamo i fatti: vinciamo da soli contro tutti alle amministrative.

E la cosa ancora più bella è che esportiamo in giro per la Sicilia il modello della buona amministrazione. Quante volte avrete sentito dire: “Eh ma Cateno De Luca esagera nella comunicazione, però è un grande amministratore”. Bene, adesso voglio dimostrarlo anche in questa nuova sfida: fare il Sindaco di Sicilia”.

Il percorso delle assemblee provinciali e la costruzione del progetto “Sindaco di Sicilia”

L’incontro di Ragusa si inserisce in un ciclo di assemblee provinciali che attraversano la Sicilia con l’obiettivo di consolidare la struttura territoriale del movimento. Secondo la linea politica tracciata da Cateno De Luca, il confronto diretto con iscritti e sostenitori rappresenta la base operativa per la definizione delle prossime iniziative.

Il dato politico più rilevante che emerge è la formalizzazione del progetto “De Luca sindaco di Sicilia”, che viene presentato come già avviato e in fase di strutturazione avanzata. Un’impostazione che punta a superare la dimensione locale per proporre un modello amministrativo esteso all’intero territorio regionale.

L’appuntamento del 18 luglio a Palermo al Teatro Politeama e la presentazione del Governo di Liberazione

Il momento centrale della roadmap politica indicata da Sud chiama Nord sarà il 18 luglio alle ore 10:00 a Palermo, presso il Teatro Politeama, dove si terrà l’assemblea regionale del movimento. In quell’occasione verrà presentato il cosiddetto Governo di Liberazione, elemento che si colloca al centro della nuova fase politica annunciata da De Luca. L’evento viene descritto come un passaggio strategico per la definizione della proposta politica regionale del movimento, con una forte enfasi sulla costruzione di un’alternativa amministrativa in Sicilia.