Cateno De Luca a Giardini Naxos: “andata in scena una pagina vergognosa”

Nonostante la sconfitta elettorale del candidato Salvo Puccio, il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha voluto recarsi a Giardini Naxos per un comizio di ringraziamento ai suoi sostenitori. L’evento si è svolto in un clima di riflessione ma anche di determinazione, con De Luca che ha evidenziato la lealtà verso la sua squadra e l’importanza di assumersi le proprie responsabilità.

Il messaggio principale del leader è chiaro: il popolo decide ed è sovrano, ma nonostante l’esito elettorale la sua formazione politica non intende fermarsi. De Luca ha espresso gratitudine verso tutti i candidati e ha sottolineato la necessità di affrontare le prossime settimane con energia e preparazione.

Le critiche alla campagna elettorale degli avversari

Durante il comizio, Cateno De Luca ha duramente criticato la strategia dei suoi avversari politici. Secondo il leader, la campagna elettorale a Giardini Naxos si sarebbe concentrata esclusivamente sul “contro”, prendendo di mira direttamente la sua figura e il lavoro svolto.

De Luca ha dichiarato testualmente: “io sono abituato a metterci la faccia, ad assumermi le mie responsabilità e a difendere la mia squadra. A Giardini Naxos è andata in scena una pagina vergognosa, dove i nostri avversari politici hanno fatto una campagna elettorale basata solo sul ‘contro’. Contro qualcuno, o meglio: contro Cateno De Luca. Non ho sentito parlare di programmi o di idee, ma solo del continuo mascariamento del lavoro che ho svolto a Taormina con impegno e sacrificio”. Questa analisi evidenzia il contrasto tra la proposta politica di De Luca e la strategia competitiva adottata dai rivali, basata secondo lui più sulla denigrazione personale che sul dibattito programmatico.

Gratitudine verso i candidati e ribadire la sovranità del popolo

Nonostante la sconfitta, Cateno De Luca ha voluto ringraziare tutti i candidati della sua squadra, con un riferimento particolare a Salvo Puccio. Il leader ha sottolineato come l’impegno e il sacrificio dei suoi collaboratori siano stati centrali per la campagna, e che il rispetto verso il consenso popolare resta il principio fondamentale.

De Luca ha aggiunto: “io ringrazio Salvo Puccio e tutti i nostri candidati. Questa sera abbiamo fatto un’analisi lucida e ribadito un principio fondamentale: il popolo decide ed è sovrano. Ma noi non ci fermiamo qua. Ci aspettano settimane intense e ci faremo trovare pronti. Stateci accanto”. La dichiarazione sottolinea la volontà di continuare l’azione politica e di restare vicini ai cittadini, preparandosi alle prossime iniziative e battaglie politiche.

La determinazione per le prossime settimane

Il comizio di Cateno De Luca non è stato solo un momento di ringraziamento, ma anche un’occasione per ribadire determinazione e strategia futura. Il leader ha evidenziato che, nonostante gli insuccessi elettorali, il lavoro della squadra e l’impegno verso il territorio continueranno senza sosta. Il messaggio per i sostenitori è chiaro: la sconfitta non segna una battuta d’arresto definitiva. De Luca invita la sua base politica a rimanere accanto al movimento, preparandosi a settimane intense di attività e iniziative sul territorio, nel segno della continuità della sua proposta politica e della presenza costante nella vita dei cittadini.