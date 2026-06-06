Catanzaro, lunedì il congresso provinciale del SIULP su sicurezza e legalità

Lunedì 8 giugno p.v., alle ore 10:00, presso la Sala conferenze del Polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro, si svolgerà il congresso provinciale del SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) di Catanzaro sul tema “Sicurezza e legalità: la tutela degli operatori di Polizia per il bene della comunità”. All’iniziativa parteciperanno gli esponenti delle strutture sindacali calabresi e numerosi delegati in rappresentanza di tutti gli uffici della provincia del capoluogo che si confronteranno sui delicati temi ed affronteranno gli argomenti più attuali relativi alla sicurezza.

Ai lavori congressuali, che saranno introdotti dal Commissario Straordinario della struttura catanzarese, Giuseppe Lupia, Segretario Generale Regionale SIULP Calabria, e moderato dal Consigliere Nazionale SIULP, Ferdinando Spagnolo, interverranno il Questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, ed il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro.

I lavori saranno conclusi dal Segretario Generale Nazionale, Felice Romano. L’intensa e significativa attività sindacale dell’ultimo periodo, sempre al servizio ed a tutela degli operatori di polizia, ha portato il primo sindacato di Polizia, a livello nazionale ed a livello regionale, a diventare il punto di riferimento più importante dell’Amministrazione della P.S., della società civile e delle istituzioni.

Il nuovo Direttivo e la nuova segreteria provinciale, che saranno elette in questo congresso, si ripropongono di continuare a portare avanti, con ancora più determinazione e passione, le esigenze della categoria ed in modo particolare a denunciare le carenze e le criticità dell’Amministrazione della P.S. mantenendo alto un livello di osservazione a tutela delle donne e degli uomini della Polizia di Stato di questa provincia che quotidianamente si trovano costretti a lavorare spesso in condizioni di disagio.