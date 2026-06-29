Catanzaro, inizia la demolizione della Curva “Capraro” al “Ceravolo”: “botta al cuore, è una tristezza infinita”

“Botta al cuore! Aspettavamo questo giorno ormai da tempo ma vedere l’inizio della demolizione di ciò che è stato luogo di gioia e spesso di rabbia, casa e rifugio rappresenta una tristezza infinita“. Queste parole sono di Gianmichele Bosco, Consigliere Comunale di Catanzaro che commenta così l’inizio della demolizione di un pezzo di stadio “Ceravolo”. Com’è noto, infatti, questa estate ci saranno i lavori di riqualificazione dell’impianto cittadino.

“Ti frequento dalla fine degli anni ottanta sia quando eravamo in cento che quando non c’era spazio neanche per uno spillo, quando c’era il pino, quando c’erano i gradoni sporchi e grigi, prima alti e poi bassi; dopo hanno tolto il pino e hanno messo i seggiolini colorati per darti un aspetto più moderno” ha aggiunto Bosco. “Non sono riuscito mai a tradirti, con la pioggia, la grandine, il vento o il sole. Quando sono stato arrabbiato ho preferito il nulla a te. Ora avrai un nuovo aspetto, quello che sognavamo già dalla fine degli anni novanta, ma vederti cosi è un duro colpo. Ti rivedremo al più presto con un nuovo look, sperando di continuare a sognare nuovi e più prestigiosi palcoscenici, ma tu resterai sempre la Curva Massimo Capraro”.