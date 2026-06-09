Catanzaro, è ufficiale: Morganti va via. Arriva il nuovo Direttore Generale | NOME

Nicola Bignotti è il nuovo direttore generale dell’US Catanzaro 1929. La società giallorossa ha annunciato il cambio al vertice dirigenziale, comunicando la conclusione del rapporto professionale con Paolo Morganti, che lascia il club dopo le ultime due stagioni sportive. La notizia è stata resa nota dalla società attraverso una comunicazione ufficiale, nella quale il club ha ringraziato Morganti per il lavoro svolto e ha contestualmente annunciato l’arrivo di Bignotti:

“US Catanzaro 1929 comunica la conclusione del rapporto professionale con il direttore generale Paolo Morganti. La società giallorossa desidera ringraziare Morganti per il lavoro svolto con dedizione e competenza nel corso delle ultime due stagioni sportive, durante le quali ha contribuito al percorso di crescita e consolidamento del club. Contestualmente, US Catanzaro 1929 comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Generale a Nicola Bignotti. Dirigente di comprovata esperienza nel panorama calcistico nazionale e internazionale, Bignotti vanta oltre vent’anni di attività ai vertici di società professionistiche tra Italia e Svizzera. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di primo piano in diversi club”.

“Tra questi, è stato direttore generale dell’Albinoleffe, in serie B, dal 2008 al 2011; del Genoa, in serie A, dal 2012 al 2015. E, ancora, del Lugano, del Pavia, del Chiasso e, più recentemente, ha svolto l’incarico di Chief Operating Officer nell’ Yverdon Sport, nella massima serie svizzera. Nel suo percorso professionale ha maturato competenze trasversali nella gestione aziendale, nella pianificazione strategica, nell’organizzazione delle strutture sportive e nel coordinamento delle aree amministrative, commerciali e operative, distinguendosi per capacità manageriali e visione progettuale. La società rivolge a Nicola Bignotti il più caloroso benvenuto nella famiglia giallorossa e gli augura buon lavoro per questa nuova esperienza professionale”.

Il passaggio segna dunque una nuova fase nell’organizzazione societaria del club giallorosso, con l’ingresso di un profilo manageriale che ha maturato esperienze ai vertici di società professionistiche in Italia e in Svizzera. Bignotti, secondo quanto comunicato dal club, porta con sé competenze nella gestione aziendale, nella pianificazione strategica, nell’organizzazione delle strutture sportive e nel coordinamento delle aree amministrative, commerciali e operative.