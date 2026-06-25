Catanzaro, detenuto pestato a morte in carcere: cinque misure cautelari

Per l’omicidio di un detenuto morto a seguito di un pestaggio avvenuto all’interno della cella del carcere di Catanzaro il 7 luglio del 2024, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Catanzaro, su richiesta della procura, nei confronti di cinque soggetti, di cui uno arrestato a Lamezia Terme e gli altri quattro già detenuti per altra causa. All’epoca dei fatti i cinque erano tutti detenuti nel carcere di Catanzaro. L’attività investigativa, coordinata dalla procura della Repubblica e condotta dalla Squadra mobile di Catanzaro, si è sviluppata attraverso l’acquisizione di dichiarazioni testimoniali, l’analisi di sistemi di videosorveglianza, attività tecniche di intercettazione, accertamenti medico-legali e riscontri di polizia giudiziaria, consentendo di ricostruire il contesto nel quale si sarebbero verificati i fatti oggetto dell’indagine.