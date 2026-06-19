Catanzaro, come gioca Marco Turati? Alla scoperta del neo allenatore giallorosso: calcio offensivo e moderno, grazie a una guida speciale

Per Turati sarà la prima vera esperienza in Serie B da allenatore, ovvero in una panchina “in solitaria”, dopo anni importanti da collaboratore. Un salto significativo, ma anche coerente con l’identikit cercato dal Catanzaro: un tecnico propositivo, abituato a lavorare su principi di gioco chiari e orientati all’attacco.

La filosofia di gioco di Turati: 4-2-3-1, pressione e calcio offensivo

La matrice calcistica di Marco Turati è legata inevitabilmente alle esperienze maturate con Vincenzo Italiano. Da lì nasce un’idea di calcio fondata su intensità, coraggio, aggressività e volontà di comandare la partita. Turati predilige il 4-2-3-1, sistema che gli consente di occupare bene il campo, avere ampiezza, sostenere la fase offensiva con tanti uomini e mantenere equilibrio attraverso la coppia di centrocampisti davanti alla difesa. La sua idea passa da una squadra corta, capace di pressare in avanti, recuperare palla alta e sviluppare gioco con rapidità. Nel suo calcio trovano spazio concetti come difesa alta, pressing organizzato, mobilità degli interpreti, triangolazioni e ricerca costante della verticalità. Non un possesso sterile, ma una costruzione orientata a portare uomini tra le linee, creare superiorità e attaccare con continuità.

La scelta di Turati appare coerente anche con il percorso recente del Catanzaro. La squadra giallorossa, negli ultimi anni, ha costruito la propria identità su un calcio offensivo, veloce, tecnico e verticale. Un’impostazione che ha reso il Catanzaro una delle realtà più interessanti del campionato, capace di abbinare risultati e qualità del gioco.

In questo senso, Turati può rappresentare una continuità di pensiero più che una rottura. L’idea di una squadra che attacca, che prova a giocare nella metà campo avversaria e che valorizza calciatori tecnici e dinamici si sposa, almeno sulla carta, con quanto espresso dal Catanzaro anche nell’ultima stagione. Il riferimento più immediato è al lavoro di Alberto Aquilani, che ha portato avanti un calcio ambizioso, rapido e verticale. Turati condivide quella stessa vocazione offensiva: cambia forse la struttura di partenza, ma non necessariamente la filosofia generale.

Dal 3-4-2-1 di Aquilani al 4-2-3-1 di Turati: possibile cambio di modulo

Il tema tattico più interessante riguarda il modulo. Aquilani ha chiuso il suo percorso puntando sul 3-4-2-1, sistema che ha dato equilibrio e soluzioni alla squadra. Turati, invece, predilige il 4-2-3-1: almeno sulla carta, dunque, potrebbe esserci un cambio nella struttura di base.

Non è però detto che la trasformazione sia automatica. Anche Aquilani era partito con una difesa a quattro, salvo poi essere costretto a spostarsi a tre per valorizzare meglio la rosa e trovare maggiore solidità. Lo stesso potrebbe accadere con Turati, chiamato a scegliere se imporre subito il proprio sistema preferito o adattarsi alle caratteristiche del gruppo a disposizione.

Molto dipenderà dal mercato e dalle valutazioni tecniche delle prossime settimane. È evidente che Turati darà indicazioni al club su come muoversi, in base al calcio che vorrà proporre. Allo stesso tempo, però, potrebbe essere proprio il nuovo allenatore ad adattarsi alla rosa, soprattutto considerando che il Catanzaro parte da una base che ha fatto molto bene.

Mercato Catanzaro: la rosa, i giovani e i possibili reinvestimenti

Il Catanzaro non riparte da zero. La rosa ha dimostrato qualità, identità e margini di crescita, puntando anche su pezzi pregiati come Cissé, Favasuli e Liberali, tra gli altri. Gli ultimi due, di proprietà del club, hanno attirato diverse sirene dalla Serie A. Per il Catanzaro potrebbero rappresentare non solo un patrimonio tecnico, ma anche un’importante opportunità economica: eventuali cessioni consentirebbero alla società di incassare un interessante gruzzoletto da reinvestire sul mercato.

Proprio il mercato sarà decisivo per capire quale Catanzaro nascerà attorno a Turati. Se il tecnico insisterà sul 4-2-3-1, serviranno interpreti adatti sulle corsie, un trequartista capace di legare il gioco, esterni offensivi dinamici e centrocampisti in grado di reggere intensità e transizioni. Se invece prevarrà l’adattamento alla rosa, il lavoro sarà più graduale e potrebbe mantenere alcuni principi della struttura precedente.

Turati e Catanzaro, una scommessa coerente con l’identità del club

La scelta di Marco Turati è una scommessa, ma non un salto nel vuoto. Il Catanzaro punta su un allenatore giovane, cresciuto in un contesto tecnico di alto livello e formato dentro un’idea di calcio moderna e coraggiosa. Dopo gli anni con Italiano e le due stagioni a Siracusa, Turati arriva in Serie B con l’occasione più importante della sua carriera. Il Catanzaro, dal canto suo, prosegue sulla strada tracciata: valorizzare idee, identità e gioco, prima ancora del nome in panchina. Ora la parola passerà al campo, ma il punto di partenza è chiaro: il nuovo Catanzaro vuole continuare a essere una squadra propositiva, offensiva e riconoscibile. Con Turati, almeno nell’idea, la direzione resta quella.