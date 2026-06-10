Catanzaro capitale mondiale del Wushu con lo Spring Dragon: 568 atleti e 30 nazioni per la 17ª edizione

Catanzaro si conferma punto di riferimento internazionale per il Wushu. Si è conclusa con un successo straordinario la 17ª edizione dello Spring Dragon Wushu International Tournament, manifestazione internazionale ideata e organizzata dal maestro Massimo Scalzo e dall’Accademia Centrale Wushu Catanzaro, che ancora una volta ha trasformato il capoluogo calabrese in uno dei principali centri mondiali della disciplina. I numeri dell’edizione 2026 raccontano la dimensione raggiunta dall’evento: 568 atleti, 63 team, giudici e delegazioni provenienti da 30 nazioni diverse, con rappresentanti arrivati da tutta Europa ma anche da Paesi lontani come Stati Uniti e Brasile.

Una partecipazione internazionale che conferma come lo Spring Dragon sia ormai riconosciuto da atleti, tecnici, dirigenti e addetti ai lavori come il torneo Open di Wushu più importante d’Europa e uno dei migliori al mondo.

Tre giorni di gare e livello tecnico senza precedenti

Per tre giorni Catanzaro è diventata la capitale mondiale del Wushu, ospitando alcuni tra i migliori interpreti internazionali della disciplina e offrendo una manifestazione caratterizzata da un livello tecnico senza precedenti. Sul campo gara si sono confrontati atleti di ogni età ed esperienza, dai principianti ai campioni più affermati, regalando al pubblico uno spettacolo sportivo di altissimo livello. Ad impreziosire ulteriormente l’evento è stata la presenza di alcuni tra i migliori giudici internazionali del panorama mondiale del Wushu, professionisti di altissimo profilo che hanno garantito standard arbitrali eccellenti e contribuito ad accrescere ulteriormente il prestigio della manifestazione.

Sport, incontro e crescita tra culture diverse

Lo Spring Dragon non è soltanto una competizione sportiva. È soprattutto un luogo di incontro, confronto e crescita. Un evento capace di unire culture, lingue, tradizioni e nazionalità diverse attraverso i valori universali dello sport. Per molti partecipanti rappresenta un’esperienza che va ben oltre la gara: un’occasione per creare nuove amicizie, confrontarsi con realtà differenti, crescere come atleti e come persone. Questa capacità di aggregazione è uno degli aspetti che negli anni ha reso unico lo Spring Dragon. Sullo stesso campo di gara si incontrano bambini alle prime esperienze agonistiche e campioni di livello internazionale, creando un ambiente capace di offrire opportunità di crescita a tutti, indipendentemente dal livello tecnico di partenza.

Attrezzature avanzate e investimenti per la qualità dell’evento

A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione è stato l’utilizzo di attrezzature di gara tra le più avanzate al mondo, considerate uniche in Europa e presenti soltanto in pochissimi eventi internazionali. Un investimento importante che testimonia la volontà di offrire agli atleti le migliori condizioni possibili per esprimere il proprio valore. Dietro questo risultato vi sono gli enormi investimenti sostenuti negli anni dall’Accademia Centrale Wushu Catanzaro per la divulgazione professionale del Wushu. Investimenti continui in attrezzature, formazione, organizzazione, rapporti internazionali e qualità dell’evento, che hanno permesso allo Spring Dragon di crescere anno dopo anno fino a raggiungere livelli di eccellenza riconosciuti a livello mondiale.

Ricaduta economica e turismo sportivo per Catanzaro

Importante anche la ricaduta economica sul territorio. L’evento ha generato un significativo indotto di turismo sportivo, portando a Catanzaro centinaia di atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori e familiari provenienti da tutto il mondo. Le strutture ricettive della città e delle zone limitrofe hanno registrato il tutto esaurito, confermando ancora una volta quanto eventi di questa portata possano rappresentare una straordinaria opportunità di promozione e sviluppo per il territorio.

Il ruolo del maestro Massimo Scalzo

Lo Spring Dragon rappresenta il risultato del lavoro instancabile del maestro Massimo Scalzo, riconosciuto a livello internazionale come eccellente insegnante, ricercatore e divulgatore del Wushu, ormai conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per il suo costante impegno nella promozione della disciplina. Scalzo può vantare un percorso unico che lo ha portato a costruire negli anni un collegamento diretto e continuativo con la Cina, patria originaria del Wushu. Un legame concreto che rende l’Accademia Centrale Wushu Catanzaro l’unica realtà in Calabria e tra le pochissime in Europa a mantenere rapporti costanti con importanti istituzioni e maestri cinesi, garantendo ai propri allievi una formazione professionale, aggiornata e direttamente collegata alla fonte originale della disciplina.

“Lo Spring Dragon nasce da una visione precisa: utilizzare il Wushu come strumento di unione tra i popoli. Vedere a Catanzaro atleti, tecnici e giudici provenienti da trenta nazioni diverse che condividono la stessa passione è qualcosa di straordinario. Questo evento cresce ogni anno e continua a dimostrare che lo sport può abbattere qualsiasi barriera culturale e linguistica”, ha dichiarato il Maestro Massimo Scalzo.

I ringraziamenti del comitato organizzatore

L’evento, organizzato sotto l’egida di PWKA – Federazione Sportiva Culturale e IWA – Italian Wushu Academy, ha confermato ancora una volta la capacità di queste realtà di promuovere manifestazioni sportive e culturali di altissimo profilo, capaci di attrarre partecipanti provenienti da ogni continente. Un risultato possibile grazie alla collaborazione e al sostegno di numerose istituzioni e realtà del territorio. Il comitato organizzatore desidera ringraziare per il forte sostegno il Comune di Catanzaro, il Consiglio Regionale della Calabria, PWKA, IWA, tutti gli sponsor, AMC Catanzaro, l’Associazione Imprenditori Cinesi in Calabria, la Rete Albergatori Xenia, oltre a tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Un ringraziamento particolare va inoltre a tutta la cittadinanza catanzarese, che ha saputo accogliere con entusiasmo, disponibilità e calore le numerose delegazioni provenienti da ogni parte del mondo, offrendo un’immagine positiva della città e della Calabria. Un plauso speciale va infine al grandissimo staff organizzativo, ai volontari e a tutti i collaboratori che per mesi hanno lavorato dietro le quinte con professionalità, competenza e passione. Il loro impegno è stato fondamentale per garantire la perfetta riuscita di una manifestazione complessa e di livello internazionale.

Un ponte tra Oriente e Occidente

Ancora una volta il maestro Massimo Scalzo è riuscito a realizzare qualcosa di straordinario: creare a Catanzaro un evento unico, capace di unire il Wushu mondiale nella città e di trasformare il capoluogo calabrese in un punto di riferimento internazionale per lo sport e la cultura. Lo Spring Dragon non è soltanto una competizione. È un ponte tra Oriente e Occidente, tra culture e popoli diversi. È sport, amicizia, crescita, formazione e condivisione.

È un evento che porta valore al territorio, genera turismo, crea relazioni internazionali e diffonde cultura sportiva. Dopo il successo di questa diciassettesima edizione, il futuro appare già ricco di nuove sfide e nuove opportunità per continuare a far crescere una manifestazione che rappresenta oggi uno dei più prestigiosi simboli internazionali dello sport calabrese e uno dei più importanti eventi di Wushu al mondo.