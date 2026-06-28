Catania: tutto pronto per il Summer Camp Light Revolution, appuntamento internazionale dedicato al kickboxing

Promossa dall’A.S.D. Revolution Team, la manifestazione rappresenta oggi un modello consolidato capace di coniugare alta specializzazione tecnica, crescita sportiva e scambio culturale, richiamando annualmente atleti, tecnici e delegazioni provenienti da numerosi Paesi

kickboxing

Sarà presentata domani, lunedì 29 giugno alle ore 11.00, presso l’Aula Consiliare “Giovanni Verga” del Comune di Catania, l’edizione 2026 del Summer Camp Light Revolution, appuntamento internazionale – dal 30 giugno al 5 luglio – dedicato alla kickboxing che negli anni si è affermato come uno dei principali momenti di formazione e confronto tecnico del panorama sportivo estivo. Promossa dall’A.S.D. Revolution Team, affiliata a Federkombat e WAKO, con il patrocinio del Comune di Catania, e la collaborazione del consigliere comunale Pier Maria Capuana, la manifestazione rappresenta oggi un modello consolidato capace di coniugare alta specializzazione tecnica, crescita sportiva e scambio culturale, richiamando annualmente atleti, tecnici e delegazioni provenienti da numerosi Paesi.

Alla conferenza stampa interverranno, oltre alle principali cariche cittadine, l presidente del Coni Sicilia Vincenzo Falzone, il presidente regionale di Federkombat Sicilia e presidente della Revolution Team Carmelo Strano, il tecnico della Nazionale degli Emirati Arabi Uniti Manuel Nordio, il tecnico della nazionale Ivan Sciolla e il campione del mondo WAKO Pro di Full Contact Damiano Tramontana. Nel corso dell’incontro saranno illustrati il programma, gli obiettivi e le principali novità dell’edizione 2026, che si preannuncia particolarmente ricca sotto il profilo tecnico e internazionale. Anche quest’anno è stata confermata la partecipazione di circa un centinaio di atleti, dato che testimonia la solidità del progetto e il crescente interesse nei confronti del Camp.

Tra gli aspetti più significativi emerge l’aumento dei partecipanti provenienti dal territorio, segnale evidente del gradimento riscosso dalle precedenti edizioni e della capacità dell’evento di radicarsi sempre più nel tessuto sportivo locale. Sul piano internazionale, dopo aver accolto negli anni atleti provenienti da Europa, Asia e Oceania, il Summer Camp ospiterà per la prima volta rappresentanti del continente africano con la partecipazione di una delegazione dall’Algeria, mentre il Medio Oriente sarà rappresentato dagli Emirati Arabi Uniti. Saranno sei i Paesi presenti all’edizione 2026: Italia, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Algeria, Norvegia e Nuova Zelanda, confermando il profilo sempre più globale della manifestazione.

All’interno del programma tecnico – che si svolgerà al Pala Fijlkam di Catania – troverà spazio anche il torneo internazionale di Light Contact, che vedrà il 4 luglio confrontarsi le rappresentative di Italia, Polonia e Sicilia nelle categorie Older Cadets femminile e maschile, Junior femminile e maschile. Le tre selezioni si affronteranno con la formula del girone all’italiana e la squadra che totalizzerà il maggior numero di vittorie conquisterà il titolo. Gli incontri si disputeranno su due round da due minuti per le categorie Older Cadets e su tre round per le categorie Junior, nel pieno rispetto dei regolamenti internazionali WAKO.

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