Catania, Piazza Letteraria torna negli spazi di Piazza Scammacca

Per l’edizione del 14 giugno 2026, il festival Piazza Letteraria assumerà una struttura ancora più esperienziale. La giornata sarà articolata in isole tematiche: spazi distinti ma connessi, pensati per permettere al pubblico di leggere, scrivere, ascoltare, scambiare libri, incontrare scrittori ed editori, partecipare a laboratori e vivere la lettura in modi diversi. L’Isola degli Scrittori ospiterà una serie di appuntamenti informali con autori e autrici. Non presentazioni frontali, ma conversazioni aperte: il pubblico potrà fare domande, chiedere consigli sulla scrittura, conoscere percorsi creativi e avvicinarsi ai libri attraverso la voce di chi li scrive.

L’Isola degli Editori sarà invece dedicata alle realtà che costruiscono cataloghi, scelgono storie e contribuiscono alla vita culturale del territorio. Ogni casa editrice ospite avrà uno spazio di dialogo con il pubblico; la giornata si concluderà con il talk “Catania legge: editoria indipendente, cataloghi e comunità”, condotto da Luana Vella.

L’Isola della Scrittura proporrà laboratori dedicati alla tecnica del black-out writing e al bullet journal.

L’Isola dei Lettori ospiterà letture ad alta voce, la presentazione della rivista indipendente multimediale Seltz e una live di lettura curata da Alchimie Letterarie.

L’Isola dei Bambini offrirà attività pensate per I più piccoli: yoga, esplorazione sensoriale, pittura e letture.

Durante tutta la giornata sarà inoltre attivo lo Swap Party, uno spazio dedicato allo scambio libero di libri tra lettori: chi partecipa potrà portare un volume da rimettere in circolo e sceglierne un altro da portare con sé. Legatoria Prampolini curerà lo spazio librario ufficiale dell’evento con una selezione di libri, autori e proposte di lettura.

Accanto al programma culturale sarà presente anche un’iniziativa solidale: Nello Zanelotti proporrà una selezione di libri in vendita e il ricavato sarà devoluto alle Missionarie della Carità di Madre Teresa. L’allestimento floreale e le piante che accompagneranno la giornata saranno curati dal Parco Paternò del Toscano.

Le presentazioni in programma

● Ore 11:00 – “Un fuoco grande. Bianca Garufi” di Maria Laura Simeone, Les Flâneurs Edizioni.

● Ore 17:00 – “Hurricane” di Noemi Privitera, GAEditori.

Una raccolta fondi per mantenere l’evento gratuito

Piazza Letteraria è gratuita e aperta al pubblico. Questa scelta è parte integrante dell’identità del progetto: la cultura deve essere accessibile, condivisa e presente nello spazio pubblico. Un evento gratuito, tuttavia, non è un evento senza costi.

Per sostenere le spese legate al suolo pubblico, alle stampe, ai materiali, ai laboratori, alle attività per bambini, agli allestimenti e all’organizzazione generale della giornata, è attiva una raccolta fondi su GoFundMe dal titolo “Sostieni Piazza Letteraria: Catania legge”. L’obiettivo è raggiungere 2.000 euro. Ogni contributo, anche piccolo, può contribuire concretamente a mantenere Piazza Letteraria libera e accessibile a tutti. Link raccolta fondi GoFundMe: https://gofund.me/84d913ecb.

Un progetto cittadino che cresce

Piazza Letteraria può contare su una community digitale complessiva di oltre 29.000 follower tra Instagram, Facebook e TikTok, attraverso i canali di effettoetneo, deliriepensieri e Piazza Letteraria. Il progetto intende crescere progressivamente e diventare un appuntamento culturale stabile, riconoscibile e radicato nella città.

Piazza Letteraria è ideata e curata da effettoetneo nell’ambito dell’associazione culturale Eterea – Esperienze culturali condivise. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Catania e con il supporto di Legatoria Prampolini, Piazza Scammacca, UNA Hotels One, Industria01, Parco Paternò del Toscano e Living in The City Magazine, Balloon Project.