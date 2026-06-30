Catania, in attesa di mister Longo si sogna un clamoroso ritorno

Il Catania si sta strutturando per un’altra stagione con il solito obiettivo: l’assalto alla Serie B, quest’anno sfiorato, quasi assaporato, con un primo posto conquistato e poi svanito nella fase clou e un’uscita prematura ai playoff. Dopo l’addio con Toscano, è partito il casting allenatore, passato anche dal reggino Fabio Caserta, ex calciatore etneo. Alla fine, la società siciliana ha puntato fortemente su Emilio Longo, negli ultimi due anni al Crotone (ha centrato sempre i playoff) e nelle scorse settimane vicino al Foggia, che aspetta la riammissione.

In attesa dell’ufficialità del tecnico, però, una voce rimbalza nei media locali ma anche nazionali: la pazza indiscrezione Papu Gomez. Il folletto argentino, esploso sotto il vulcano ma diventato grande a Bergamo, è tornato in Italia dopo i due anni in Spagna. Poche, però, le presenze tra Monza e Padova, in Serie A e B. A 38 anni, con un infortunio alle spalle, Gomez dovrebbe decidere sul suo futuro, insieme al club veneto, con cui ha ancora un anno di contratto. Qualora le parti dovessero separarsi di comune accordo, avanza questa indiscrezione, rilanciata anche dai più importanti media nazionali.

Spesso, negli ultimi anni, la Serie C è stata la “casa” dei grandi giocatori con un passato in Serie A e con un’età un po’ avanzata: si pensi, tra gli altri, ai vari Denis, Antenucci o Reginaldo, solo per fare qualche nome nel girone C. Gomez è arrivato al Catania 16 anni fa, nel 2010, scoperto dai rossoblu, che lo prelevarono dal San Lorenzo dando il via alle splendide annate con gli argentini. Tre anni per lui, sempre in Serie A, con oltre 100 presenze e 16 reti.