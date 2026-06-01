Catania, il Presidente Pelligra allo scoperto sulle mosse future. E interviene anche su Grella: la decisione

Il Presidente del Catania, Ross Pelligra, ha diffuso una nota stampa ufficiale per parlare a città e tifoseria a qualche giorno dall’eliminazione in semifinale playoff. Dopo aver smaltito rabbia e delusione per l’obiettivo fallito, l’imprenditore si è già proiettato al futuro, alla prossima stagione, delineando anche le scelte riguardanti Vincenzo Grella, finito ancora una volta al centro dei processi della piazza. “Sono trascorsi giorni di riflessione, dopo la conclusione del nostro cammino nei playoff, ed è il momento di rivolgermi a voi, cari tifosi rossazzurri, per ringraziarvi del vostro generoso e incessante sostegno, garantito per l’intera stagione” ha detto Pelligra.

“Ringrazio inoltre tutte le persone che hanno lavorato per il Catania, gli sponsor e tutti gli interlocutori e i partner coinvolti nello sviluppo di progetti e attività. Non abbiamo centrato l’obiettivo e siamo tutti profondamente dispiaciuti, noi per primi. Avendo allestito un organico in grado di vincere, affidato a un tecnico esperto, e avendo predisposto ogni aspetto organizzativo e gestionale nel senso più favorevole alle esigenze del gruppo, messo sempre nelle condizioni di esprimere al meglio le sue potenzialità, ci aspettavamo di poter regalare finalmente alla città di Catania la Serie B calcistica“ ha aggiunto.

“Non è andata così e bisogna accettare sportivamente il verdetto del campo, riconoscendo i meriti degli avversari e ragionando lucidamente sul nostro margine di miglioramento: è chiaro che abbiamo un’ottima base, considerando il secondo posto in campionato e la semifinale playoff, è altrettanto chiaro che dobbiamo individuare le ragioni del mancato successo e porre rimedio. Ci sarà da correggere, aggiungere, modificare. Continueremo ad investire per crescere ad ogni livello: sportivo, strutturale, manageriale”.

E poi il passaggio su Grella, che schiarisce ogni dubbio rispetto alle indiscrezioni delle ultime ore rispetto al futuro del VicePresidente: “continuerò a spendermi personalmente con la stessa energia e mi ritengo fortunato, avendo al mio fianco Vincenzo Grella: la mia esperienza nel calcio è iniziata con lui, è incentrata sulle sue idee e proseguirà con lui, che al Catania sta dando tutto. Archiviamo insieme la delusione, troviamo nell’amore per il Catania un nuovo slancio e nuova fiducia da offrire a chi rimarrà e a chi verrà. Sappiamo di dover fare meglio e stiamo già lavorando in vista della stagione 2026/2027, con voi saremo più forti” conclude Pelligra.