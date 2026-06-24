Catania, dal mito dei Beatles all’energia dei Queen: tutto pronto per il concerto sotto le stelle | DETTAGLI

Beatles e Queen protagonisti di una notte di musica sotto le stelle alla Villa Bellini di Catania. Le melodie che hanno cambiato la storia della musica pop-rock mondiale torneranno a risuonare in una veste inedita e spettacolare, grazie al grande evento sinfonico-corale promosso dal Teatro Massimo Bellini di Catania, in programma giovedì 25 giugno 2026 alle ore 21. Sarà una serata all’insegna della grande musica e delle emozioni condivise, un viaggio attraverso alcuni dei brani più amati di sempre, riletti con la forza espressiva dell’orchestra sinfonica e la ricchezza del canto corale. Il parco storico della città, cuore verde di Catania e luogo simbolo della vita culturale cittadina, si trasformerà per una notte in un grande teatro a cielo aperto, dove il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva tra memoria, spettacolo e innovazione musicale.

Protagonisti della serata saranno l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo Bellini, impegnati in una produzione che valorizza le eccellenze artistiche dell’ente. Sul podio salirà il direttore e compositore Valter Sivilotti, ospite d’eccezione e figura di riferimento nel panorama musicale internazionale, apprezzato per la sua capacità di attraversare generi diversi e di costruire progetti innovativi in cui convivono musica colta, popolare e contemporanea. Accanto a lui il maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina, alla guida della compagine corale del Bellini. Gli arrangiamenti sono firmati da Daniele Russo sotto la supervisione dello stesso Sivilotti, in un lavoro che coniuga rispetto per gli originali e nuova ricerca timbrica.

Cultura accessibile con biglietto a 5 euro

L’iniziativa si inserisce nel cartellone estivo del Teatro Massimo Bellini e conferma la volontà dell’ente lirico etneo di portare la musica fuori dai suoi spazi tradizionali, creando occasioni di incontro e partecipazione in luoghi fortemente identitari. A rendere ancora più significativa la proposta è il costo del biglietto: un posto unico al prezzo simbolico di 5 euro, scelta che testimonia concretamente l’impegno del Teatro nel rendere la cultura sempre più accessibile e inclusiva, favorendo la partecipazione di un pubblico ampio e trasversale.

Il programma del concerto attraversa alcune delle pagine più celebri della storia della musica contemporanea. Da un lato il repertorio immortale dei Beatles, capace ancora oggi di parlare a generazioni diverse grazie alla straordinaria forza delle sue melodie e dei suoi messaggi universali. Le canzoni di John Lennon e Paul McCartney rivivranno in una nuova dimensione orchestrale attraverso titoli entrati nell’immaginario collettivo come Strawberry Fields Forever, All You Need Is Love, Eleanor Rigby, Get Back, Penny Lane e Ob-La-Di Ob-La-Da. Brani che hanno accompagnato i grandi cambiamenti culturali del Novecento e che continuano a essere simbolo di creatività, libertà e innovazione.

Dall’altro lato, il concerto rende omaggio all’energia e alla visionarietà dei Queen, una delle formazioni più influenti e amate della storia del rock. Le straordinarie intuizioni musicali di Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon saranno reinterpretate in chiave sinfonica attraverso le coinvolgenti Crazy Little Symphony e Mighty Symphony, in un dialogo tra linguaggio rock e scrittura orchestrale che esalta la dimensione epica e teatrale della loro musica.

Musica come spazio di incontro

Più che un semplice concerto, l’appuntamento rappresenta una dichiarazione di intenti: la volontà del Teatro Massimo Bellini di dialogare con pubblici differenti, superando le tradizionali barriere tra repertori e linguaggi artistici. Un progetto che guarda alla contaminazione come valore, alla qualità come criterio imprescindibile e alla musica come spazio di incontro tra esperienze, generazioni e sensibilità diverse. Una notte d’estate dedicata a due leggende della musica mondiale, in cui il fascino senza tempo dei Beatles e l’energia travolgente dei Queen si fonderanno con la potenza evocativa dell’orchestra e del coro, regalando alla città di Catania un evento capace di unire spettacolo, emozione e partecipazione collettiva sotto le stelle della Villa Bellini.