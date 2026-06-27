Catania, cambiano i piani sull’allenatore (dopo un fitto casting): c’è il prescelto

Un casting fitto, lungo, anche estenuante. Incontri, contatti, confronti, idee, dietrofront, rilanci, rifiuti. Queste sono state le settimane del Catania subito dopo l’uscita dai playoff e l’addio con mister Mimmo Toscano. C’era da cercare subito il nuovo allenatore e, per settimane, sono stati sondati diversi tecnici, tra cui il reggino Fabio Caserta, ex calciatore etneo e nelle ultime stagioni protagonista in Serie B in panchina. Alla fine però, secondo indiscrezioni, la scelta sembra avviata e riguarda un nome nuovo, sondato negli ultimi giorni: quello di Emilio Longo.

L’ex Crotone ha ormai lasciato la terra pitagorica dopo due anni. Sembrava quasi definito il suo passaggio al Foggia, che attende l’ufficialità della riammissione in Serie C, ma a spuntarla sarà invece il Catania. L’ex Picerno e Catania è ora il primo della lista di Pelligra e Grella, avrebbe trovato l’accordo verbale e ora si attende solo la firma.