Catania, blitz contro maltrattamenti e corse clandestine: sequestrati 23 cavalli e 7 denunce nell’operazione “Zoccolo duro”

Sette persone denunciate, 23 cavalli e farmaci dopanti sequestrati e comminate sanzioni per oltre 50mila euro. E’ il bilancio dell’operazione della polizia di Catania denominata ‘Zoccolo duro‘ contro il maltrattamento di animali e le corse clandestine che ha portato all’identificazione di 57 persone, oltre 30 delle quali pregiudicate. Nei controlli di 19 stalle abusive in diversi rioni della città sono stati impegnati 50 poliziotti e personale dell’Azienda sanitaria provinciale.

I veterinari hanno accertato che tutti gli equidi controllati erano detenuti in luoghi incompatibili con la loro natura, in locali privi di areazione e in spazi angusti, e che alcuni di essi erano anche malnutriti. Molte delle stalle erano già state ispezionate dalla polizia, ma nessuno dei proprietari ha dato seguito all’intimidazione di traferire i cavalli in luoghi idonei e in aziende autorizzate. In alcuni casi i poliziotti sono dovuti intervenire per scardinare le porte in ferro di box fatiscenti abusivi, al cui interno si trovavano i cavalli.

In tre stalle i proprietari non si sono presentati e, quindi, gli animali sono stati sequestrati a carico di ignoti, mentre in altri due casi non erano presenti perché detenuti in carcere e, quindi, si è provveduto ad identificare i familiari incaricati di prendersi cura dei cavalli. Le stalle sono state controllate anche da unità cinofile della polizia per verificare se venissero utilizzate come deposito di armi e droga, come accaduto in passato. La Squadra a Cavallo della Questura ha curato tutti gli aspetti tecnici dei controlli, offrendo assistenza ai veterinari e operando il sequestro con affidamento momentaneo al personale dell’Istituto incremento ippico della Regione Siciliana.

I cavalli saranno poi affidati all’associazione “Save a Horse”, che si è offerta di prendersene cura a titolo gratuito. Gli uffici investigativi della Questura, la Squadra Mobile e i Commissariati, hanno curato l’attività di polizia giudiziaria, procedendo alle denunce e al sequestro preventivo degli animali. Inoltre, oltre ad accertare il maltrattamento di animali, i poliziotti hanno sequestrato farmaci dopanti e hanno denunciato sette persone per furto di energia elettrica. L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Catania.