Catania, autista di bus beccato in sorpassi pericolosi e invasione di corsia: ritirata la patente

Invasione della corsia di marcia opposta, sorpassi pericolosi in curva e violazione del limite di velocità. Sono le infrazioni contestate dalla polizia stradale di Catania all’autista di un autobus di una ditta di trasporto siciliana commesse mentre percorreva il tratto stradale tra Viagrande e Zafferana Etna. L’uomo è stato sanzionato con il ritiro della patente. Le indagini sono state avviate dalla polizia stradale dopo la segnalazione di un automobilista che stava percorrendo la stessa strada e che quando ha assistito alle manovre pericolose messe in atto dal bus ha filmato l’accaduto e ha trasmesso un esposto allegando il video. Dopo averlo identificato, gli agenti della Polstrada hanno provveduto a sanzionare il guidatore dell’autobus con il ritiro della patente.