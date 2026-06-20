Catania, assemblea provinciale di Sud chiama Nord. De Luca: “la strada intrapresa è quella giusta”

L’assemblea provinciale di Sud chiama Nord a Catania si è trasformata in un momento di forte mobilitazione politica e di rilancio del progetto territoriale del movimento guidato da Cateno De Luca. Al centro della giornata, un clima descritto come particolarmente partecipato e dinamico, con una presenza numerosa di iscritti, simpatizzanti e attivisti che hanno dato vita a quello che lo stesso leader ha definito un passaggio significativo per la crescita del progetto politico nell’area etnea.

Le parole di Cateno De Luca tra entusiasmo e rilancio organizzativo

Nel corso dell’assemblea, il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha affidato ai presenti e alla comunicazione ufficiale una dichiarazione che sintetizza il clima dell’incontro e la visione politica del movimento. “A Catania quanta energia. Un entusiasmo pazzesco durante questa assemblea provinciale. Ho visto tanta voglia di mettersi in gioco. Cresce il consenso e cresce la partecipazione attorno a Sud chiama Nord. Il nostro progetto ormai è presente e radicato anche a Catania e in tutta la provincia. E presto arriveranno anche gli effetti speciali. Questi momenti ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta: stare tra la gente, ascoltare i territori e costruire una proposta post ideologica partendo dai problemi reali delle comunità”, rimarca De Luca.

Il radicamento di Sud chiama Nord nella provincia di Catania

Uno degli aspetti più sottolineati nel corso dell’evento riguarda il rafforzamento della presenza di Sud chiama Nord nella provincia di Catania. Secondo quanto emerso durante l’assemblea, il movimento sta consolidando una rete territoriale che si estende progressivamente nei diversi comuni dell’area metropolitana, rafforzando così la propria capacità di mobilitazione e organizzazione politica.

Il riferimento al radicamento non è soltanto organizzativo, ma anche strategico. L’obiettivo dichiarato è quello di strutturare una presenza stabile nei territori, capace di intercettare il consenso attraverso attività locali, iniziative pubbliche e momenti di confronto diretto con cittadini e amministratori. In questa prospettiva, Catania viene indicata come uno dei poli centrali per la crescita futura del movimento.

Partecipazione e consenso: il racconto dell’assemblea provinciale

L’assemblea provinciale è stata descritta come un momento di forte partecipazione, con una presenza definita significativa in termini numerici e di coinvolgimento. Il concetto di “energia”, richiamato più volte da Cateno De Luca, diventa così la chiave narrativa per rappresentare un contesto politico percepito come in espansione.

Il tema della partecipazione si lega direttamente alla strategia politica di Sud chiama Nord, che punta a costruire consenso attraverso il coinvolgimento diretto dei territori e delle comunità locali. In questa cornice, l’assemblea di Catania viene presentata come una tappa di un percorso più ampio, volto a rafforzare la presenza del movimento in tutta la Sicilia e a consolidare il rapporto con la base politica e sociale.

Una proposta politica definita “post ideologica”

Un elemento centrale del messaggio politico ribadito durante l’incontro riguarda la definizione della proposta di Sud chiama Nord come “post ideologica”. Secondo quanto espresso da Cateno De Luca, l’approccio del movimento si fonda sull’analisi dei problemi concreti delle comunità, superando le tradizionali contrapposizioni ideologiche.

Questa impostazione viene presentata come un tratto distintivo del progetto politico, che mira a collocarsi in uno spazio alternativo rispetto agli schemi classici della politica tradizionale. L’attenzione viene quindi spostata sulle esigenze pratiche dei territori, sull’ascolto diretto e sulla costruzione di risposte amministrative e politiche basate su criticità reali.

Prospettive future e crescita del movimento in Sicilia

L’assemblea di Catania si inserisce in una fase di espansione del movimento Sud chiama Nord, che punta a rafforzare la propria struttura organizzativa e la propria capacità di incidere nel panorama politico regionale. Le dichiarazioni del leader lasciano intravedere l’intenzione di proseguire lungo un percorso di consolidamento, con particolare attenzione alla crescita del consenso e alla presenza territoriale.

Il riferimento agli “effetti speciali” evocato da Cateno De Luca si inserisce in una narrazione politica orientata all’attesa di nuove iniziative e sviluppi futuri, che dovrebbero accompagnare l’evoluzione del movimento nei prossimi mesi. In questo contesto, Catania assume un ruolo strategico come territorio chiave per la diffusione del progetto politico in tutta la Sicilia orientale.